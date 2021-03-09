Liposuction Meme Estetiği İle Beraber Yapılır Mı?

Vücudunuzun boyutu ve şekli sizi hayal kırıklığına uğratıyor ve diyet ve egzersizle istediğiniz vücut imajına ulaşamıyor musunuz? Eğer öyleyse, aynı savaşı veren binlerce insan arasındasınız.

Vücudunuzun boyutu ve şekli sizi hayal kırıklığına uğratıyor ve diyet ve egzersizle istediğiniz vücut imajına ulaşamıyor musunuz? Meme görünümünüz bozuldu ve tüm vücut estetiğinizin artık hayal olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse, aynı savaşı veren binlerce insan arasındasınız. Artık bu inatçı yağ birikimlerini vaser liposuction ameliyatı ile azaltmak aynı anda meme estetiği ile kombine etmek hayal değil!

Dr. Leyla Arvas Liposuction ameliyatının kozmetik ve plastik cerrahi uygulamasında en çok uygulanan prosedürlerden biri olduğunu belirtiyor; Liposuction, vücudun belirli bölgelerini incelten ve yeniden şekillendiren cerrahi bir işlemdir. Liposuction fazla yağ birikimini ortadan kaldırır. Liposuction, hastanın vücut hatlarını ve oranlarını iyileştirir. Etkili sonuçlar, vaser liposuction ile daha az yan etki veya rahatsızlık içeren çok daha güvenli bir prosedür haline getirir. Liposuction ile beraber pek çok cerrahi işlem kombine edilebilir. En çok tercih edilen meme estetiği ile liposuction ın kombine edilmesidir. Her iki cerrahi de vucudun yeniden şekillenmesi ve hayal edilen hatlara kavuşmayı hedefler.

Böylece artık inatçı yağ birikimlerinden kurtulabilir ve estetik hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ne kadar formda ve sağlıklı olursanız olun, bölgesel inatçı yağlar vücut hatlarınızı bozabilirler.

LİPOSUCTİON VÜCUDUN HANGİ ALANLARINDA KULLANILABİLİR?

Liposuction, aşağıdakiler dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kalıcı yağ birikimlerini tedavi eder:

Karın ve bel

Uyluklar, kalçalar ve basenler

Kollar, boyun ve sırt

İç diz

Göğüs

Gıdı

Ayak bilekleri

Liposuction'ı tek başına veya Meme estetiği ile beraber uygulayan Dr.Leyla Arvas Liposuction ile iyi birleşen popüler meme estetiklerini belirtti:

Meme Büyütme

Meme küçültme

Meme Dikleştirme

Meme Küçültme ve Dikleştirme

Meme Büyütme ve Dikleştirme

LİPOSUCTİON PROSEDÜRÜNE GENEL BAKIŞ!

Uygulanacak alana göre sedasyon ve genel anestezi alırsınız. Bu, sizin özel cerrahi durumunuza bağlıdır. Küçük, gizli kesiler vaser liposuction'ı mümkün kılar. Ve görünür yara izlerini en aza indirir. Yağlar çıkarılır ve daha sonra cerrahi vakum kullanılarak vücuttan alınır.

Liposuction ve Meme estetiğini birlikte yaptırdıktan sonra SONUÇLARIMI NE ZAMAN net GÖREBİLİRİM?

Vücudunuzun konturundaki gelişmeler, şişlik ve ödem tutulması azaldığında belirgin olacaktır. Çoğu hasta, ameliyattan bir ay sonra sonuçlarının% 80'ini gözlemleyecektir.

Nihai sonuçlar, vücudunuza ve prosedür türüne bağlı olarak genellikle 2 ila 4 ay sürer. Sonuçlar uzun ömürlüdür ve yaşam tarzınıza bağlıdır. Sağlıklı bir diyet uygulamanızı ve bol miktarda fiziksel aktivite yapmanızı öneririz.

LİPOSUCTİON VE MEME ESTETİĞİ ni birlikte yaptırmak İÇİN UYGUN BİR ADAY MIYIM?

Kilo verdiğimizde, vücudumuzun hangi bölgelerinden kilo vermek istediğimizi seçemeyiz. Çabalarımızdan bağımsız olarak bazı bölgelerimizde yağ tutunur. Bu nedenle, yağ birikimlerinden kurtulmak için egzersiz ve diyet sinir bozucu ve hatta neredeyse imkansız hale gelir.

Liposuction ile birlikte uygulanan bir meme estetiği ile, vücutlarının belirli bölgelerini inceltmek ve şekillendirmek aynı zamanda göğüslerini estetik hale getirmek isteyen orta derecede kilolu bireyler için en uygun kombinasyondur. Ancak aşırı gevşek cilt sorunlarını çözmez.

Liposuction için teknik bir yaş sınırı yoktur. Bununla birlikte, yaşlı hastalar tipik olarak azalmış cilt elastikiyetinden muzdariptir. Bu genellikle en iyi sonuçları elde etmelerini engeller. Bu durumlarda ek bir germe prosedüre ihtiyacınız olabilir.

Liposuction ile Meme Estetiği Kombinasyonu Sonrası İyileşme Sürecini Dr.Leyla Arvas Açıkladı!

Liposuction ve meme estetiği kombinasyonunuz tamamlandığında biraz ağrı ve rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ancak ağrı kesici ilaçlar bu konuda yardımcı olabilir.

Gözlem sürenizden sonra, en az 48 saat evde birisinin size yardım etmesini sağlayın.

Farklı derecelerde şişlik ve morarma yaşayacaksınız. Bu 7-10 gün içinde azalacaktır. Genellikle, ameliyattan sonraki bir hafta içinde dikişleriniz alınacak.

Erken iyileşme döneminde göğüsleri zorlamaktan, ve ağır kaldırmaktan kaçının. Çoğu hasta on gün veya daha kısa bir süre içinde normal rutinlerine devam edebilir. Ancak iyileşme süresinin tam uzunluğu hastadan hastaya değişir. Tedavi edilen alanların sayısına ve vücudunuzun iyileştirme kapasitesine bağlıdır.



Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

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