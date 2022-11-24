Liseli Yiğit, kanser projesi ile BM konferansından davet aldı

'Melatonin Kanser Hücrelerini Öldürür mü' adlı projesiyle BM konferansına davet edilen 9. sınıf öğrencisi Yiğit Kızlıer, 30 ülkedeki 100 proje sahibi öğrenci arasından seçilen tek Türk oldu.

İzmir Atatürk Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer (16), başarıları ile adından söz ettirdi…

1 buçuk yılda hazırladığı projelerle farklı ülkelerden kazandığı altın, gümüş ve bronz madalyaların ardından Kızlıer, 'Melatonin Kanser Hücrelerini Öldürür mü' adlı projesiyle 26 Kasım’da çevrimiçi yapılan Birleşmiş Milletler (BM) konferansına davet edildi.

Yaklaşık 6 aylık hazırlık aşamasının ardından projesiyle büyük başarıya imza atan Kızlıer, 30 ülkedeki 100 proje sahibi öğrenci arasından seçilen tek Türk oldu.

DHA’nın haberine göre; Kızlıer, geçen yıllarda literatüre giren bilgiye göre görme engelli bireylerin kanser olmadığını dile getirip, projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Melatonin hormonunun meme kanseri üzerine etkisi araştırılmıştı. Biz farklı tip kanser hücrelerinde de çalışabileceğini göstermek için beyin kanser hücresi seçtik. Oldukça yaygın olan bir kanser hücresiydi.

“Melatoninin meme kanseri dışında başka hücre tiplerinde de öldürücü etkisi olduğunu anladık”

Deney aşamasında seçtiğimiz her gruba farklı dozlarda melatonin uyguladık. Uyguladığımız doz arttıkça kanser hücrelerinin ölümünün arttığını gözlemledik. Bu şekilde melatoninin meme kanseri dışında başka hücre tiplerinde de öldürücü etkisi olduğunu anladık.





“Bundan sonra bu araştırmalarımı hayvanlar üzerinde yapmak istiyorum”

Başvurumun ardından ilk aşamayı geçtikten sonra online toplantı yaptılar. Herkes kendi projesini anlattı. Sonuçlar açıklandı. Ben de seçildim. Konferansta tekrar projemi sunacağım. Bundan sonra bu araştırmalarımı hayvanlar üzerinde yapmak istiyorum çünkü insana uygulamadan önce hayvanlarda denenmesi gerekiyor. Hayvan çalışmalarında da etkili olabileceğini göstereceğim.”

“Son 1,5 yıl içinde altın, gümüş, bronz madalyaları var”

İzmir Atatürk Lisesi'nin müdür yardımcısı ve kimya öğretmeni Benal Hepsöğütlü, Yiğit'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayıp, "Yiğit iyi bir projeci. Sorgulayan bir öğrencimiz. Melatonin hormonuyla ilgili kaynak araştırmalarına baktığında görme engelli kişilerde kanser görülmediğini fark ediyor. Melatonin hormonu karanlıkta salgılandığı için kanser türlerine etkisini düşünüyor. Araştırmamızda meme kanserinde bununla ilgili çalışmalar olduğunu gördük. Öğrencimizin biyokimya üzerine çalışmaları var. Endonezya, Malezya, Hong Kong, ABD, Dubai, Kore gibi ülkelerden son 1,5 yıl içinde altın, gümüş, bronz madalyaları var." diye konuştu.

Yiğit Kaan Kızlıer'in, Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuvarlarını kullandığını anlatan Hepsöğütlü, daha büyük başarılara imza atacağına emin olduğunu aktararak, "Okulumuzun üniversitelerle karşılıklı proje iş birlikleri var ve protokol imzalıyoruz. Öğrencilerimiz yüzde 1'lik dilimin altında bir puanla gelip okulumuzu kazanıyorlar. Bizim de görevimiz onlara çalışma alanı hazırlamak, yol göstermek rehberlik etmek." dedi.