Manisa’da, hastanın safra kesesinde 4 bin 536 taş çıktı

Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden İmdat Kartal’ın safra kesesinden, ameliyat ile 4 bin 536 taş çıkarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ikamet eden 66 yaşındaki İmdat Kartal, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Osman Yurttaş tarafından yapılan kontroller neticesinde, Kartal'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Kartal, ameliyata alındı.

AA’nın haberine göre; Kartal'ın safra kesesinden 4 bin 536 taş çıkarıldı.

“Sanki taş ocağı gibi”

İmdat Kartal, gazetecilere ameliyat sonrası sancılarından kurtulduğunu belirterek, "Gerçekten çok şaşırdım, sanki taş ocağı gibi. Yeniden sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

“Bu kadar çok sayıda taş nadiren olur”

Nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını dile getiren Dr. Osman Yurttaş ise taşların susam ile mısır tanesi büyüklüğü arasında değişen boyutlarda olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Tam 4 bin 536 taş çıkartıldı. Bu kadar çok sayıda taş nadiren olur. Genelde 1 veya 2 taş bile safra kesesi kanalına düşer. Ancak hastamız oldukça şanslı, hiçbir taş kanala düşmemiş.”