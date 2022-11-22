Manisa’da ‘yaşamaz’ denilen 710 gramlık Arden bebek, hayata tutundu

710 gram olarak dünyaya gelen Arden bebek, 4.5 aylık tedavi süreci sonunda ailesine kavuştu. Arden bebek, tedaviyle 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ve 40 santimetre uzunluğa ulaştı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Seda Aykıran (27), 24 haftalık hamileyken doğum sancılarının artması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne gitti.

Hemen doğuma alınan Aykıran, sezaryenle 710 gram ve 32 santimetre uzunluğunda erkek bebek dünyaya getirdi.

Yaşamasının çok zor olduğu belirtilen Arden bebek, sevk edildiği Salihli’deki özel bir hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

Hayata tutundu

Kalp ve solunum sorunları yaşayan Arden bebek, doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutundu.

Arden bebek, 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ve 40 santimetre uzunluğa ulaşarak, zorlu yaşam mücadelesini kazandı.

“Bu tür bebeklerin yaşama şansı çok düşük”

Arden bebeğin sevk ile hastaneye geldiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Borucu, “24 haftalık dünyaya gelen Arden bebek, geldiğinde solunum cihazına bağlıydı. Dünya geneli bu tür bebeklerin yaşama şansı gerçekten çok düşük, yüzde 80’i ilk bir hafta içerisinde kaybediliyor. Bizim de işimiz çok zordu. Kuvözde anne karnına yakın bir ortam hazırlama çalıştığımız gibi ekip olarak elimizden gelenin fazlasıyla yaptık. 52 gün boyunca solunum cihazına bağlı kalırken, 35 gün boyunca burnundan solunum desteğine devam ettik.” dedi.

“Minicik yüreğiyle kazandı”

İHA’ya konuşan anlatan Dr. Borucu, “Beslenme, solunum ve kalp sorunları yaşarken, Arden bebeğimiz iki defa da gözünden ameliyat olma durumunda kaldı; fakat Arden bebek tahminimizden çok daha güçlü çıktı. Bu 130 gün süren hayat mücadelesini, o minicik yüreğiyle kazandı. Doğduğunda 710 gramdı; kilo kayıpları oldu, 500 grama kadar düştü. 130 günün sonunda 3 kilo 200 gram ağırlığında, sağlıklı bir şekilde annesine teslim ettik.” diye konuştu.

“Kanguru yöntem, Arden bebeği hayata bağladı”

130 günlük sürecin Arden bebek ve ailesi için de zor geçtiğini sözlerine ekleyen Dr. Borucu, “Annesi her gün düzenli olarak hastaneye ziyaretine geldi. Biz de geldiği her gün, bebeği annesinin kucağına vererek erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağı kanguru yöntemiyle uyguladık. Bu kanguru bakımı, bebeğin sağlıklı taburcu olmasında çok çok etkili oldu.” dedi.

Arden bebeğini 130 gün sonra kucağına alan anne Seda Aykıran ise “Arden bebeğimi zorlu sürecin sonunda kucağıma aldım. Onu biz yaşadık ve kazandık.” diye konuştu.