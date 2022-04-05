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    Mardin’de, susuzluğu gideren meyan kökü şerbetine talep arttı

    Susuzluğun giderilmesinin yanı sıra metabolizmaya çeşitli katkıları olan meyan kökü şerbetine, Mardin’de talep arttı. Kökün kilosu, 20 liradan alıcı buldu.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 12:10
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    Mardin’de, susuzluğu gideren meyan kökü şerbetine talep arttı

    Mardin’de, susuzluğa iyi gelen meyan kökü şerbetine talep Ramazan ayı dolayısıyla daha da arttı.

    Susuzluğun giderilmesinin yanı sıra, idrar yolu iltihabına, bronşite, cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaya, metabolizmayı güçlendirmeye ve antidepresan özelliğe sahip olan meyan kökünün kilosu, 20 liradan alıcı buldu.

    60 yıldır baharatçılık yaptığını söyleyen İsa Gökçeoğlu, meyan şerbetinin Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

    MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ HAZIRLANIŞI

    Susuzluğu gidermekten, böbrek taşlarını düşürmeye kadar birçok faydası olduğunu aktaran Gökçeoğlu, “Ayrıca idrar yollarını da temizliyor. Yapılışı, 1 litre suya 100 gram meyan kökü koyulup yarım saat beklettikten sonra süzülüp içilir.

    Mardin’de, susuzluğu gideren meyan kökü şerbetine talep arttı #1

    “ALIŞI 17,5 LİRA, SATIŞI 20 LİRA”

    Meyan kökünü kiloyla satıyoruz. Her vatandaş Ramazan ayında 1 kilo alıyor. Alışı 17,5 lira, satışı 20 liradan vatandaşa hizmet. Ramazan’da içsinler diye ucuza satıyoruz.” dedi.

    Mardin’de, susuzluğu gideren meyan kökü şerbetine talep arttı #2


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