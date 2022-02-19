Uzun bir süredir hayatımızın bir parçası haline gelen maske kullanımının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını, maskeleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

Özellikle aşının bulunmadığı ve koronavirüsün etkisinin yoğun olduğu günlerde, maske - mesafe ikilisini ezberledik.

Aşının bulunması ve tüm dünyanın aşılanma ile yasakları kaldırmasının ardından, gözler Türkiye'ye çevrildi.

Son dönemde birçok ülkede maske takma zorunluluğunun sona ermesinin ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

Maske zorunluluğu hakkında konuşan Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki hafta çarşamba gününü işaret etti.

Peki, Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte yanıtı...

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Gelecek hafta çarşamba günü koronavirüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz.

O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.” dedi.

Bakan Koca'nın bu açıklamasını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz.” dedi.