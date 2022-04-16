Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmeye başlaması, "Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu 2022?" sorusunu vatandaşların gündemine getirdi. Bu konuda gözler, Fahrettin Koca'ya çevrildi.

2020 yılında hayatımız giren koronavirüs salgını, tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi ve bizi maskelerle tanıştırdı.

Sevdiklerimizden ayrıldığımız, sokağa çıkamadığımız ve yalnızlaştığımız 2020 yılı, koronavirüsün en yoğun yaşadığı dönem olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz sene özgürlüğümüze biraz daha kavuşurken, aşıların çıkmaya başlamasıyla birlikte vaka sayıları düşüşe geçti.

Ülkemizde de bir artan bir azalan vaka sayıları, düşüşe geçmeye başladı ve bu durum maske zorunluluğunu gündeme getirdi.

Maskelerden kurtulmak isteyenler binlerce vatandaş, son durum için gözünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevirdi.

Peki, Maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu 2022? İşte yanıtı...

Maske zorunluluğu tamamen kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim.

Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak.

Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.