Mavi Serum savaşını Uraw Kozmetik kazandı

Sahte Mavi Serum üreticilerinin serüveni bitti.

Saça olan etkisi ile hem ülkemizde hem de birçok ülkede milyonlarca kişinin takdirini kazanan Mavi Serum ürünü bu derece başarılı olunca birkaç yasadışı firma tarafından merdiven altı üretimi ile sahte binlerce Mavi Serum piyasaya sürülmüştü.

Gerçek Mavi Serum buluşunun ilk ve tek patentli sahibi Uraw Kozmetik sahte ürünler yüzünden hem markanın hem de halkın yaşadığı bu mağduriyet için Sağlık Bakanlığına suç duyurusunda bulundu. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yapılan baskınlar sonucunda sağlığa zararlı binlerce sahte Mavi Serum toplatıldı.

Sahte Mavi Serum üreticilerine yüksek para cezası

Hem hiçbir işe yaramayan hem de halkın sağlığı ile oynayıp merdiven altı sahte Mavi Serum üreten bu firmalara yüksek para cezaları kesildi. Orijinal Mavi Serum buluşunun sahibi Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği bu operasyondan oldukça memnun olduklarını dile getirirken sahte Mavi Serum üreten bu firmalara kendilerinin de tazminat davası açtıklarını söyledi.

Sahte Mavi Serum Mağduru olmayın

Mavi Serum’un patentli ilk ve tek sahibi Uraw Kozmetik Türk halkının yanlış ve sahte Mavi Serum mağduriyeti yaşamamaları, paralarını sokağa atmamaları ve sağlıklarından olmamaları için Orijinal Mavi Serum ürününü sadece Uraw Kozmetik resmi sitesinden ya da eczanelerden temin etmeleri konusunda da uyardı.