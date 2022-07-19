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    Maydanoz kanser riskini en aza indiriyor! Faydaları saymakla bitmiyor...

    Maydanozun faydaları nelerdir?Maydanoz hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte maydanozun bilinmeyen faydaları..
    • 19.07.2022 - 16:52
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    Maydanoz kanser riskini en aza indiriyor! Faydaları saymakla bitmiyor...

    Kanserden korunmak için en iyi yollardan bir taneside tükettiğimiz gıdalara dikkat etmektir.Bazı besinler kansere yakalanma riskini en aza indiriyor.

    Bu besinlerden bir tanesi olan maydanozun bir çok faydası bulunmaktadır.Besin değerleri oldukça zengin olan maydanoz kanser riskini %30 oranında azaltıyor.İşte maydanozun faydaları..

    Maydanoz kanser riskini en aza indiriyor! Faydaları saymakla bitmiyor... #1

    Maydanoz içerisinde barındırdığı flavonoid, karotenoid, ve C vitamini sayesinde kanserle adeta mücadele ediyor.Maydanoz içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde bu yaygın hastalığın en büyük düşmanlarından birisidir.

    Maydanoz A ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir.Vücudumuzun günlük vitamin ihtiyacanı karşılar.K vitamini bakımındanda zengin olan maydanoz kemik sağlığı rahatsızlıkları ve kan pıhtılaşması sorununa iyi gelmektedir.

    Maydanoz kanser riskini en aza indiriyor! Faydaları saymakla bitmiyor... #2

    Yapılan araştırmalar sonucunda maydanozun içeriğinde bulunan flavonoidlerin çokça tüketilmesi halinde kolon kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olduğu belirlendi.

    Kurutulmuş maydanozun taze maydanozdan 17 kat daha çok antioksidan barındırdığı açıklandı.

    Maydanoz içerisinde barındırdıkları sayesinde kanser riskini azaltan bir besin olarak bilinmektedir..


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