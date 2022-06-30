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    Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor?

    Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor?İşte maymun çiçeği virüsünün belirtileri...
    • 30.06.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:28
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    Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor?

    Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada bir tedirginlik yaratıyor.Korona virüs salgınının şokunu henüz atamamışken yeni bir virüs salgınının ortaya çıkması herkesi tedirgin ediyor.Nedir bu maymun çiçeği virüsü?

    Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor? #1

    İlk olarak 7 Mayıs tarihinde İngiltere'de ortaya çıkan virüs tüm Avrupa'ya ve dünyaya yayılmaya başladı

    Maymun çiçeği virüsü belirtileri

    Çiçek hastalığı ile aynı belirtileri gösteren maymun çiçeği yakın temas ve solunum yoluyla bulaşabiliyor.Virüse yakalananların virüsü hafif şekilde geçirdiği belirtiliyor.

    Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor? #2

    İnsanlar arasında kolay yayılamayan virüs maymun ve kemirgen hayvanlardan bulaşıyor.Maymun çiçeğinin en büyük belirtileri baş ağrısı,yüksek ateş,boyun lenf bezlerinde şişlik ve genellikle yüzde başlayan döküntüler..

    Bu döküntüler hastalık belirtilerinin görülmesinden sonra 1 ile 5 gün arasında görülüyor. Döküntüler genellikle yüz bölgesinde başlıyor.Daha sonra vücuda yayılmaya başlayabiliyor.

    Maymun çiçeği virüsünden korunma yolları

    Nadir görülebilecek bu virüs türüne yakalanma ihtimali düşüktür fakat her ihtimali göz önünde bulundurmakta fayda var.Virüse karşı hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz.

    Tükettiğiniz etlerin iyi pişmiş olmasına dikkat etmenizde fayda var.

    Ölü hayvanlar dahil olmak üzere vahşi hayvanlar ve sağlıklı gözükmeyen başıboş hayvanlara temastan kaçınılmalı.


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