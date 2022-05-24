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    Maymun çiçeği virüsü cinsel yolla mı bulaşıyor?

    Dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsünün cinsel temasla bulaşıp bulaşmadığı merak konusu oldu. Peki maymun çiçeği, cinsel yolla mı bulaşıyor? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 10:23
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    Maymun çiçeği virüsü cinsel yolla mı bulaşıyor?

    Yeni bir salgın endişesi kapıda...

    Maymun çiçeği virüsü, Afika'da endemik bir salgın iken Avrupa'da görülmesiyle panik yarattı.

    Belçika’da yetkililer Antwerp’te düzenlenen bir fetişizm festivalinin salgının hız kazanmasına sebebiyet vermiş olabileceği açıklandı.

    Ülke, maymun çiçeği hastalığı bulaşanların 21 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

    Bu kapsamda maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı merak ediliyor.

    Peki maymun çiçeği virüsü cinsel ilişkiyle bulaşır mı? Maymun çiçeği virüsü cinsel yolla mı, nasıl bulaşıyor? İşte detaylar...

    Maymun çiçeği virüsü cinsel yolla mı bulaşıyor?

    Maymun çiçeği virüsü, damlacıkların "yakın temas" ile bulaşması sonucu enfekte ediyor.

    Bazı uzmanlar, Maymun Çiçeği'nin halihazırda Avrupa'da yayılma sebebinin cinsel ilişki mi yoksa cinsel ilişkiyle bağlantılı yakın temas mı olduğunu belirlemenin henüz güç olduğunu söylüyor.

    Doğası gereği cinsel ilişki yakın temas gerektiriyor. Bunun da virüsün yayılımını artırması bekleniyor.

    Maymun çiçeği virüsü cinsel yolla mı bulaşıyor? #1


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