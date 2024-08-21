Maymun çiçeğinden etkilenen bölgelere 35 milyon dolarlık yardım ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, DSÖ'nün maymun çiçeği ile ilgili küresel düzeyde acil durum ilan etmesinin ardından 35 milyon dolarlık bir fonu sağlayacaklarını açıkladı.

DHA

Dünya Sağlık Örgütü , Afrika’da yayılmaya devam eden, şu ana kadar 14 bin vakanın ve 524 ölümün yaşandığı maymun çiçeği virüsüyle ilgili acil durum ilan etti.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü paylaştı. Bu tavsiyeyi kabul ettim" ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) etkilenen ülke ve bölgelere yardım amacıyla 35 milyon dolarlık acil bir fon sağlayacaklarını açıkladı.

"BİZE KATILIN"

USAID, “Bu yeni taahhüt, ABD hükümetinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve bölgedeki diğer etkilenen ülkelere bu salgına yanıt olarak verdiği toplam desteği 55 milyon doların üzerine çıkarıyor. ABD'nin USAID aracılığıyla verdiği destek, salgından en çok etkilenen ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 50 bin doz Jynneos aşısının bağışlanmasını ve aşı hazırlığı ve dağıtımını destekleyecek kaynakları içermektedir.

ABD, giderek büyüyen bu salgına karşı kapsamlı ve tüm hükümeti kapsayan bir müdahalede bulunma kararlılığını sürdürmekte olup diğer ülkeleri bu kritik çabalarda bize katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)