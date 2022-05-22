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    Maymun çiçeği virüsü İsviçre’ye de sıçradı

    12 ülkede görülen maymun çiçeği virüsünün İsviçre’ye de sıçradığı açıklandı. DSÖ, yayılmanın önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
    • 22.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 08:51
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    Maymun çiçeği virüsü İsviçre’ye de sıçradı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetilirken, dünya genelinde birçok ülkede maymun virüsü haberlerinin yayılmaya başlaması endişelere neden oldu.

    Virüs bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya ve İsrail'de görüldü.

    İHA’nın haberine göre; virüs görülen ülkeler arasına İsviçre de eklendi.

    Yetkililer, başkent Bern'de yaşayan bir vatandaşta virüse rastladıklarını belirtti.

    Evde tecrit edildi

    Hastanın, evde tecrit edilerek tedavi gördüğü açıklandı.

    Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hasta ile irtibata geçmiş kişilerin bilgilendirildiği belirtilerek, "Bildiğimiz kadarıyla ilgili kişi virüse yurtdışında maruz kaldı." denildi.

    Yayılma önümüzdeki aylar hızlanabilir uyarısı

    Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bugün yeni bir açıklama yaparak, virüsün Avrupa'ya yayılması devam ettikçe vakaların önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyardı.

    Maymun çiçeği virüsü İsviçre’ye de sıçradı #1


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