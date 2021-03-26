En Sık Yapılan Meme Büyütme Ameliyatına Karar Vermeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Meme Büyütme Nedir ve Meme Büyütme Ameliyatından Ne Beklenir?

Meme estetiği açıkça bir kadının hayatında önemli bir rol oynar. Göğüsleri, genel kişiliğini tanımlamasına ve kendine güven duymasına yardımcı olur. Bununla birlikte, zamanla her kadın göğüslerinin boyutunun, biçiminin ve sıkılığının kademeli olarak düştüğünü fark edebilir. Yaş, hamilelik, emzirme, yerçekimi, kalıtsal faktörler, kilo alımı veya kilo kaybı, bunların tümü göğüslerin elastikiyetini, hacmini ve gençliğini etkileyebilir bu yüzden küçülmelerine veya düzleşmelerine neden olabilir.

Tüm bu nedenlerle, meme estetiği ameliyatı olmaya karar vermeden önce, süreci ve bununla ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenleri net bir şekilde Quartz Clinique in sahibi Dr Leyla Arvas’tan öğrenmeye ne dersiniz?

Meme büyütme" veya "meme protezi" olarak da adlandırılan göğüs büyütme, implantların kullanımıyla göğüslerin şeklini veya boyutunu artırabilir ve size dengeli bir estetik sağlayabilir.

Meme Büyütme Nedir ve Meme Büyütme Ameliyatından Ne Beklenir?

Yetersiz büyümüş, sarkık veya düzensiz göğüsler uzun zamandır dünya çapında önemli sayıda kadının ortak rahatlığıdır. Ve sizde onlardan biriyseniz, rutin yaşamınızda yarattığı fiziksel ve psikolojik sorunları bilirsiniz. Siz ve sizin gibi memeyle ilgili sorunlardan muzdarip olan diğer kadınlar için, Quartz Clinique göğüslerinizi vücudunuza uyacak şekilde yeniden şekillendirmenin ve dolgunlaştırmanın güvenli ve etkili bir yolunu uyguluyor! Meme Büyütme Cerrahisi.

Aynı zamanda 'büyütme mammoplastisi', 'göğüs büyütme' olarak da anılan bu, kadınların kişisel veya profesyonel nedenlerle kadınların özgüvenlerini ve vücut duruşlarını geliştirmelerinin bir yoludur. Doğal göğüslere gerekli hacim ve şeklide veren bir implant yerleştirerek yalnızca kişinin göğüslerine düzgünlük, gerginlik ve dolgunluk katmaya odaklanır. Bu nedenle, genellikle şunları yapmak isteyen kadınlar için önerilir:

Daha küçük, asimetrik veya orta derecede sarkık göğüslerini büyütmek

Hamilelik, kilo kaybı veya emzirme nedeniyle kaybedilen göğüs şeklini eski haline getirmek

Meme estetiği ile ilgili bir ameliyat geçirdikten sonra idealinizdeki meme boyutuna ve şekline kavuşun

Ameliyattan hemen sonra göğüslerinizde büyük bir değişiklik fark edeceksiniz ve her zamankinden daha pozitif ve kendinden emin hissedeceksiniz. Vücudunuzun duruşunda ve sosyal yaşamınızda önemli bir gelişme göreceksiniz.

İyileşme açısından, ameliyat sonrası bazı özel ilaçlar verilecek ve iyileşene kadar göğüsleri tutmak için destekleyici sütyeni dört hafta giymeniz istenecektir.

Kesilerin yeniden açılmasını önlemek için bir süre kan basıncını artıran fiziksel olarak zorlayıcı faaliyetlerden kaçınmanız gerekir.

Meme Büyütme İçin Doğru Aday Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Bu ameliyattan fayda sağlayıp sağlamayacağınıza karar vermek için kapsamlı bir fiziksel ve psikolojik muayene yapılır. Göğüslerinizi büyütmek kişisel bir seçim ve vücudunuzda ciddi bir değişiklik olduğundan, cerrah aşağıdaki durumları da değerlendirecektir:

Göğüsleriniz gerçekten düzensiz veya küçük ise

Meme gelişiminizin tamamlandığı bir yaşta iseniz

Bu ameliyatın neden olduğu değişikliklerin rasyonel olarak farkında iseniz

Diğer bir yöntem; Yağ Enjeksiyonu Tekniği İle Meme Büyütme Quartz Clinique’de!

Yağ enjeksiyonu prosedürü ile meme büyütme işlemi sırasında cerrah, memenin boyutunu büyütmek ve şeklini oluşturmak için hastanın vücudunun bir bölgesinden alınan ve göğse aktarılan yağ hücrelerini kullanır. Transfer için yağ, vücudunuzun daha yağlı bölgelerinden alınır. Daha sonra yağ, canlı yağ hücrelerini korumak için tasarlanmış yumuşak bir vaser liposuction cihazı ile çıkarılır. Bu yağ parçacıkları diğer hücrelerden arındıktan sonra çok küçük bir kesiden memeye geri enjekte edilir. Prosedür bu nedenle iki adımda yapılır:

Birinci adım, Liposuction: Yağ transferi ile meme büyütme işleminin ilk adımıdır. Cerrah, vücudun bir bölümünden yağ hücrelerini toplar. Daha sonra yağ enjeksiyon için hazırlanır.

İkinci adım, işlenmiş saf yağın memeye enjekte edilmesidir, dolayısıyla yağ transferi adı verilir.

Meme Büyütme için meme protezinde İmplant Türleri önemli!

Silikon implant

%100 saf silikon jel ile doldurulmuş olan bu implantlar, biraz daha doğal meme dokusuna benziyor. Silikon meme implantları, 18 yaş ve üstü kadınlarda büyütme için FDA onaylıdır.

Silikon implant Avantajları

Daha doğal görün ve hisset

Daha düşük dalgalanma ve kırışıklık oranı

Daha az deformasyon olasılığı

Tuzlu Protez

Tuzlu su çözeltisiyle doldurulmuş, Salinle doldurulmuş Meme İmplantları çeşitli şekil, boyut, profil ve yüzey dokularına sahiptir. Salin implantlar vücuda sıvı olmadan yerleştirilir ve daha sonra ameliyat sırasında istenilen büyüklükte bir dolum tüpü ile doldurulur. Doldurma tüpü çıkarıldığında, implant otomatik olarak kendini kapatır.

Tuzlu Protez Avantajları

Daha küçük kesiler kullanır

Kapsüler kontraktür oranı düşüktür

Meme Büyütme sonrası iyileşme!

Göğüs bölgesindeki gerginlik, deri, kaslar ve doku, implantlarınıza uyum sağlarken ve duyu sinirleri iyileşirken, ağrı ve acı normal deneyimlerdir. Ağrı kesici ilaçlar, herhangi bir rahatsızlığın üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Çoğu kadın 2-4 gün içinde normal aktivitelerine dönebilir ve hafta sonu başlamadan hemen önce prosedürü uyguladıklarında genellikle işten sadece 1 gün izin isterler.

1 hafta sonra yürüyüş, sabit bisiklet gibi temel egzersizlere başlayabilirsiniz. Ağır kaldırma veya yoğun fiziksel aktivite sadece cerrahınızın izninden sonra yapılmalıdır, bu izin 2 aya kadar uzayabilir.

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