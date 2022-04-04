Meme kanseri tedavilerindeki gelişme, yaşam süresini artırdı

Prof. Dr. Öven, meme kanseri sıklığındaki artışa rağmen, tedaviye yönelik yeni gelişmelerle yaşam süresi ve kalitesinde artış görüldüğünü söyledi.

Günümüzde kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olan meme kanseriyle ilgili özellikle son yıllarda gerçekleştirilen çalışma ve gelişmeler, hastalığın kronik bir seyre geçmesini sağladı.

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bala Başak Öven, son dönemde birçok bilimsel araştırmanın meme kanseriyle yapılan mücadelede önemli mevzilerin kazanılmasında yardımcı olduğunu da ifade etti.

Prof. Dr. Öven, geriye dönük çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, 20 bin meme kanserli hastada 15 yıl sonra hastalığın tekrar etme olasılığının yüzde 9 civarında iken bu oranın 25 yıllık takip süresince yüzde 15 olarak gösterildiğini söyledi.

Hastalığın tekrar etme riski açısından tümör boyutu ve lenf nodu metastazlarının önemli parametreler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Öven, şu sözleri kaydetti:

“Tanı anında fazla sayıda koltuk altı lenf nodu metastazı olan, tümör boyutu büyük olan ileri evre hastalarda, tekrar etme olasılığının daha fazla iken, özellikle hormon reseptörleri pozitif olan hastalarda geç nüks oranının daha fazla olduğu görülüyor.

“KONTROLLERİN İHMAL EDİLMEMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Hastaların 5 yıllık takip sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen tıbbi onkolojide yıllık kontrollerini ihmal etmemelerini ve böylece hastaların hastalıklara erken müdahale etme şansını kaçırmamaları da çok büyük önem taşımaktadır.”





“KANSER TEDAVİSİ, KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜLERİNİ ETKİLEYEBİLİR”

Meme kanserinin tedavisinin kişinin kardiyovasküler risk faktörlerini de etkilediğinin yeni bir çalışmayla ortaya konduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bala Başak Öven, bu konuda hastaların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı:

“Yapılan bir çalışma, 15 bin yeni tanı meme kanseri ve 75 bin sağlıklı kontrol karşılaştırılmış ve meme kanseri olanlarda ikinci yılın sonunda hipertansiyon (yüzde 11 vs yüzde 9) ve diyabet (yüzde 2,1 vs yüzde 1,7) daha fazla görülmüş. Onuncu yıl takipte ise diyabet varlığı meme kanserli hastalarda halen daha yüksek seviyede olduğu gösterilmiş. (yüzde 9,3 vs yüzde 8,8). Meme kanserli hastalar daha düzenli takip olduklarından kronik hastalıkların tespiti daha fazla olabilir. Bununla beraber kullanılan tedavi yöntemleri, hormonoterapiler de menopoza sebep olarak metabolizmayı olumsuz etkileyebilir.”





Bu sonucun da gösterdiği gibi, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele ederek meme kanseri tekrarlama riskini azaltmanın mümkün olduğuna işaret eden Prof. Dr. Öven, aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmada da öneminin arttığını söyledi.

AMELİYATLI KOLDAN DA KAN ALINABİLİR, TANSİYON ÖLÇÜLEBİLİR

Meme kanseri cerrahisi sonrasında ameliyatlı kolun, damar yolu açtırma, enjeksiyon gibi invaziv yöntemler için kullanımı konusunda hem hastalarda hem de hekimler arasında kaygıların bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Öven, bu konuda Amerikan Cerrahlar Topluluğu tarafından yeni bir öneri olduğunu söyledi. Koltuk altı lenf damarlarının meme kanseri cerrahisi sonrası alınması nedeniyle o taraf kolda görülen lenfödemin hastaların hayat kalitelerini etkileyen önemli bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Öven, yeni açıklamayla ilgili şu yorumda bulundu:

“Hastalara intravenöz işlem, tansiyon ölçtürme, kan alma gibi işlemlerden kaçınılması ameliyat sonrası ömür boyu yaygın olarak önerilmektedir. Amerikan Meme Cerrahları Topluluğu, koltuk altı ameliyatı yapılmış olan ama lenfödemi mevcut olmayan hastalarda böyle bir önlemin gerekli olmayabileceğini belirtti. Bu noktada özellikle hastaları hasta bazında değerlendirip, risk faktörlerini belirledikten sonra yapılacak doğru bilgilendirmeler hastaların yaşam kalitesini yükseltecektir.”

GEBE KALANLARIN SAĞ KALIMI, KALMAYANLARA ORANLA DAHA İYİ

Prof. Dr. Öven, meme kanseri tedavisi gören kadınların gebe kalmalarının kanserin tekrarlaması üzerindeki etkisinin tartışmalı olduğunu söyledi. Yapılan bir çalışmaya göre 112.000 meme kanserli hastayı içeren analiz sonucunda, gebe kalanların sağ kalımının gebe kalmayanlara oranda daha iyi olduğunun gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Öven, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hastalarımıza meme kanseri tedavisi aldıktan sonra gebe kalmalarının hastalığı olumsuz etkilemeyeceğini ifade edebiliriz. Ancak özellikle tekrar riskinin biraz daha yüksek olduğu tanı anından itibaren 2 senelik periyodun beklenmesini tavsiye edebiliriz. Kesin kanıt olmasa da özellikle hormonal tedaviye en az 3 ay ara verdikten sonra gebe kalınması ilaçların bebek üzerinde teratojenik etkilerinden korunmak için de önemli olur.”