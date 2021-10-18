Meme kanserinin yumrular dışında 5 belirtisi

Çoğu meme kanseri vakasında göğüste kitleler görülse de bazı durumlarda kitleler ortaya çıkmaz ve meme kanseri farklı belirtilerle kendisini gösterebilir. İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler.

Memede kitle veya yumru hem erkek hem de kadınlarda meme kanserinin tipik bir belirtisidir. Kanserli hücreler çoğaldığında, memede dokunulduğunda kolayca tespit edilebilen düzensiz bir hücre kütlesinin büyümesine yol açar.

Meme kanserinin bazı vakalarında, kitle veya düzensiz hücre büyümesi yoktur, bu da genellikle teşhiste ve tedavide gecikmeye neden olur. Meme kanserinde yumru dışında bazı ek semptomlar da ortaya çıkabilir. Bu belirtileri bilmek, erken teşhis ve anormal hücrelerin büyümesini vücudun diğer bölgelerine yayılmadan önce durdurmak için son önemlidir.

MEME KANSERİNİN YUMRULAR DIŞINDA 5 BELİRTİSİ

İşte meme kanserinde yumrular dışında fark etmeniz gereken diğer 5 değişiklik:

Cilt Dokusundaki Değişiklikler

Meme kanseri göğüslerinizin cilt dokusunda bir değişikliğe neden olabilir. Kanserli hücrelerin büyümesi, iltihaplanmaya neden olur. Bu da cilt renginin değişmesine neden olabilir. Göğüslerinizin cildi, meme başı ve areola çevresinde pullu görünüm olabilir ve hatta bazı bölgeler sertleşebilir.

Göğüslerdeki egzama ve dermatit bile nadir görülen bir meme kanseri türünün belirtisi olabilir.

Meme Başı Akıntısı

Meme ucundan herhangi bir akıntı gelmesi normal değildir. Genel olarak, meme kanseri durumunda, meme uçlarından sarı, yeşil veya kırmızı renkli sıvı akar. Emzirmiyorsanız ve meme uçlarınızdan çeşitli akıntılar geliyorsa hemen doktorunuza danışın.

Tüm meme başı akıntıları kanserden kaynaklanmaz, ancak doktora başvurmak en iyisidir. Meme başı akıntısının diğer nedenleri arasında meme enfeksiyonları, doğum kontrol haplarının yan etkisi ve tiroid hastalığı gibi bazı tıbbi durumlar bulunur.

Meme ve Meme Ucu Ağrısı

Meme kanseri çoğu zaman ağrısız olmasına rağmen, bazen göğüs ve göğüs ucu ağrısı görülebilir. Bu, genellikle hassasiyeti artıran ve ağrı ve rahatsızlığa yol açabilen dokudaki bir değişiklik nedeniyle olur.

Bu belirtileri göz ardı etmemek ve rahatsızlığın nedeninden emin olmak için doktorunuza danışmak en iyisidir.

Kızarıklık ve Şişlik

Meme kanseri ayrıca cildinizin incinmiş gibi morarmış ve şişmiş görünmesine neden olabilir. Durumunuzun ciddiyetine bağlı olarak cilt kırmızı, mor veya mavimsi görünebilir. Son zamanlarda bu morlukları açıklayan travmatik bir olay yaşamadıysanız, doktorunuza danışın.

Morarmanın yanı sıra memede şişlik belirtileri olup olmadığına da bakın. Her iki memenizin büyüklüğündeki değişikliğe de dikkat edin.

Meme Retraksiyonu veya İnversiyonu

Meme kanseri, meme uçlarınızın hücrelerinde içe veya dışa doğru dönmesine neden olabilecek değişikliklere yol açabilir. Meme uçlarındaki değişiklik genellikle yumurtlama sırasında ve hatta bazen adet döngüsü sırasında ortaya çıkar.

Meme ucunuzda çökme ve dışa çıkma gibi değişiklikler fark ederseniz, doktorunuza danışın.

MEME KANSERİNİN NEDENLERİ VE ÖNLEMENİN YOLLARI

Bir tümörün gelişimini tetikleyebilecek birçok faktör vardır. Her şeyden önce boy, kilo, cilt ve saç yapısını etkileyen hormonal seviyelerdeki bir dengesizlik tümör gelişimine neden olabilir. Jinekoloji alanındaki sorunlar özellikle etkilidir; adet düzensizlikleri, doğum yapmamak, çok çocuk sahibi olmak, ilk doğumun çok geç olması, rahim ve yumurtalıkların iltihaplanması tümör geliştirme riskini artırır.

Kanser hastalığına obezite, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar da neden olur. Bilim insanları, 7 yıl boyunca günde 10 gram herhangi bir alkollü içki içerseniz meme kanseri riskinin yüzde 6'ya kadar çıktığının kanıtlandığı çalışmalar yapmıştır.

Stres başka bir neden olabilir. Genellikle duygusal durumumuza dikkat etmemeye alışkınız. Ama bu büyük bir hatadır. Ruh halimizi izlemeliyiz, depresyonumuzun veya ortaya çıkan sinirliliğimizin nedenlerine zaman ayırmalıyız. Sorunlarla ve çatışmalarla doğru bir şekilde nasıl başa çıkılacağını öğrenmeliyiz.

20 yaşından itibaren düzenli doktor ziyaretleri meme kanserini önlemenin ve erken teşhisin en önemli adımıdır. Uzmanlar sadece elleriyle muayene etmekle kalmaz, aynı zamanda tüm meme kanseri derecelerini tespit eden bir ultrason taraması da yapar.

Meme kanserini önlemek için yaşam tarzınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan vazgeçin, beslenmenizi izleyin, spor yapın ve temiz havada daha fazla zaman geçirin. Araştırmalar, düzenli yaşamın kanser risklerini azaltabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar ayrıca ilk doğumunu 30 yaşın altında yapan kadınların meme kanseri risklerinin büyük ölçüde azaldığını ve emzirmenin kanser gelişimini büyük oranda engellediğini söylüyor.

Ayrıca hastalığın ilk evrelerinde teşhis edilen kadınların yüzde 90'ının tamamen iyileşme şansının olduğu kanıtlanmıştır.