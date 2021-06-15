Memur aşı randevusu ekranı: Aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından SGK'ya kayıtlı işçi ve memurların aşı olacağını müjdeledi. Peki memurlar için aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. SGK’ya kayıtlı olan işçi ve memurlar, 15 Haziran’dan itibaren koronavirüs aşısı randevusu alabilecek.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, “İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun” şeklinde konuştu. Aşı olmak isteyen vatandaşlar yarından itibaren E-Nabız üzerinden aşı randevularını alabilecekler." ifadeleri yer aldı.

Memur kadrolarında görev alan vatandaşlar, aşı randevusu nasıl alınır araştırıyor. İşte birkaç adımda aşı randevusu alma yöntemi ve randevu ekranı...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.