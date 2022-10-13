Mevsimi geldi: Kaplıcaların sağlığa 5 faydası

Özellikle havalar soğumaya başladığında ve hastalık mevsimi yaklaştığında tercih edilen kaplıcaların sağlığa birçok faydası bulunuyor...

Modern yaşam tarzları genellikle vücudu zorlar ve vücut çeşitli şekillerde rahatlamaya ihtiyaç duyar. Bunu yapmak için herkes kendi yolunu bulur, ancak en popülerlerinden biri kesinlikle kaplıcaya gitmek.

Kaplıcaların hepsinin farklı özellikleri olduğundan, gitmek için uygun bir zaman belirlemek zordur. Birçoğunun tedavi yelpazesini mevsimselliğe göre değişir.

Bir kaplıca konaklaması için ne zaman rezervasyon yapacağınızı seçmenin en iyi yolu vücudunuzu dinlemek ve yorgunluk belirtilerini azaltmak için doğru zamanı bulmaktır. Buna uygun olarak, çoğu insan havalar soğumaya başlarken kaplıcaya gitmeyi ve kışın zorluklarına hazırlanmayı tercih eder.

Kaplıcaların sağlığa 5 faydası

Bununla birlikte, seçim kesinlikle kişiseldir, önemli olan faydalarından yararlanmaktır.

İşte kaplıcaların sağlığa 5 faydası.

Stresi azaltmaya yardımcı olur

Kaplıcalar rahatlama ile eş anlamlıdır, çünkü kendinizi günlük hayatın işlerinden geçici olarak uzaklaştırmanıza ve dolayısıyla zihninizi rahatlatmanıza ve stresten uzaklaşmanıza olanak tanır.

Bir Japon çalışması, 3 binden fazla işçiyi inceledikten sonra düzenli olarak kaplıcaya gitmenin fiziksel ve zihinsel sağlıkta önemli bir iyileşme oluşturduğunu gösteriyor. Araştırmada genel sağlığın iyileşmesinin yanı sıra stres seviyelerindeki keskin düşüş ve uyku kalitesinin arttığı da kaydedildi.

Solunum sağlığını iyileştirir

Başlangıçta kaplıcaların birincil görevi, solunum sorunları olan kişilerin durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktı. Bugün kaplıcalar birçok dalda genişlemiş olsa da bu ana faydalardan biri olmaya devam ediyor.

Bunu mümkün kılan tam olarak solunum sistemini hedefleyen daha spesifik tedavilerin uygulanacağı sulardır. Belirli bir yerin termal sularında en çok bulunan minerale bağlı olarak, faydaları daha özel olabilir, ancak genel olarak hepsi mukusu sulandıran, daha iyi çıkmasına yardımcı olan ve akciğer kapasitelerini geliştiren bir damar genişletici rol oynar.

Ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve böylece mevsimsel rahatsızlıklara karşı vücut direncini artırır.

Kan dolaşımını iyileştirir

Termal sular kan akışını ve dolaşım sistemini de iyileştirebilir. Termal su ile doldurulmuş yüzme havuzlarında yürümek ve dolaşımı yeniden harekete geçirmek için tasarlanmış bazı mesaj türleri etkilidir.

Cildi sağlığını geliştirir

Kaplıcalarda yapılabilecek bazı aktiviteler arasında saunalar, Türk hamamları ve ısıtmalı havuzlara dalış gibi ısı kullanımı yer alır. Serbest bıraktıkları buharlar gözenekleri açar ve cildi arındırarak yüze yeni bir parlaklık verir.

Bazı masajlar ayrıca selüliti önlemeye ve vücut yüzeyini gözle görülür şekilde iyileştirmeye yardımcı olur.

Ruh halini iyileştirir

Bir stres döneminden sonra kaplıcaya gitmek beyin tarafından bir bonus olarak görülğr ve bu da bir dinginlik hissini tetikler.

Bu ruh halini daha da artırmak istiyorsanız, tedavilere masajları dahil etmeyi unutmayın, çünkü bilimsel araştırmalara göre, bunlar mutlulukla ilişkili hormonlar olan dopamin ve serotoninin salgılanmısını uyarırlar.