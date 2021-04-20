MHRS koronavirüs aşı seçimi: BionTech aşı randevusu nasıl alınır?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı randevusu alınırken BionTech aşısı tercih etmek isteyen vatandaşlar nasıl randevu alınır araştırıyor. İşte MHRS BionTech aşı seçimi ve detayları..

Koronavirüs aşı uygulamları tüm hızıyla devam ederken sıra 55 yaş ve üstü vatandaşlara geldi.

Aşı için gerekli sağlık kuruluşuna giden vatandaşlara aşı tercihi hakkı sunuluyor. Alman- ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısı ile Çin'de üretilen Sinovac aşısı vatandaşların tercihine sunuluyor.

BionTech aşısı olmak isteyen vatandaşlar, randevu alırken aşı seçimi nasıl yapılır? BionTech aşı randevusu nasıl alınır? sorularını araştırıyor.

Sağlık merkezleri ve hastanelerde uygulanan aşıların seçimi Merkez Hastane Randevu Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşte MHRS ile aşı seçimi ve detayları..

BİONTECH AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu da uygulanmaya başlandı. Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Biontech aşısı şuan için Aile Hekimliği tarafından yapılamıyor sadece belirli hastanelerden randevu alındığı aşı olabiliyor.

Biontech aşısı olmak isteyenler “Aile Hekimliği” yerine “Hastane” kısmına tıklayarak randevu almalılar. Bulunduğunuz ili seçtiğinizde Biontech aşısının bulunduğu hastaneler listelenir.

Uygun olan tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulur.