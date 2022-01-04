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- Mide ekşimesine çare: Turşu suyuna 1 kaşık bal eklerseniz...
Mide ekşimesine çare: Turşu suyuna 1 kaşık bal eklerseniz...
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 17:24
Turşuyu yedikten sonra kalan turşu suyunu atanlardan mısınız...
Cevabınız evetse birazdan vereceğimiz bilgilerden sonra turşu suyunu bir daha asla atmayacaksınız.
En güçlü probiyotiklerden olan turşu ve turşu suyu, şifa deposu bal ile bir araya geldiğinde virüslere adeta savaş açıyor.
Güçlü bir antioksidan özelliği olan turşuya mide ekşimesi sırasında bal ekleyerek tüketip, bu dertten kurtulabilirsiniz.
BALLI TURŞU SUYU
Pek çoğumuz turşuyu normal şekilde tüketmektedir. İçerisine bal koyup tüketmek herkes tarafından bilinmemektedir.
Turşuya bal koymak; probiyotik bir etki meydana getirerek virüslere karşı vücudun savunma sisteminin gelişmesini sağlayan, balgam söktürücü özelliği bulunan ve aynı zamanda sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan bir karışımdır.