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    Mide ekşimesine çare: Turşu suyuna 1 kaşık bal eklerseniz...

    Turşunun ardından kalan suyu da, en az kendi kadar şifalı. Özellikle de bal ile tatlandırdığınızda gribal enfeksiyonlardan mide ekşimesine kadar her derde deva.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 17:24
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    Mide ekşimesine çare: Turşu suyuna 1 kaşık bal eklerseniz...

    Turşuyu yedikten sonra kalan turşu suyunu atanlardan mısınız...

    Cevabınız evetse birazdan vereceğimiz bilgilerden sonra turşu suyunu bir daha asla atmayacaksınız.

    En güçlü probiyotiklerden olan turşu ve turşu suyu, şifa deposu bal ile bir araya geldiğinde virüslere adeta savaş açıyor.

    Güçlü bir antioksidan özelliği olan turşuya mide ekşimesi sırasında bal ekleyerek tüketip, bu dertten kurtulabilirsiniz.

    BALLI TURŞU SUYU

    Pek çoğumuz turşuyu normal şekilde tüketmektedir. İçerisine bal koyup tüketmek herkes tarafından bilinmemektedir.

    Turşuya bal koymak; probiyotik bir etki meydana getirerek virüslere karşı vücudun savunma sisteminin gelişmesini sağlayan, balgam söktürücü özelliği bulunan ve aynı zamanda sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan bir karışımdır.

    Mide ekşimesine çare: Turşu suyuna 1 kaşık bal eklerseniz... #1


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