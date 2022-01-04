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Mide ekşimesine çare: Turşu suyuna 1 kaşık bal eklerseniz...

Mide ekşimesine çare: Turşu suyuna 1 kaşık bal eklerseniz...

Turşunun ardından kalan suyu da, en az kendi kadar şifalı. Özellikle de bal ile tatlandırdığınızda gribal enfeksiyonlardan mide ekşimesine kadar her derde deva.