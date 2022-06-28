Mide ekşimesini anında geçiriyor! Günde 1 bardak içmek yeterli

Çok sık olduklarında çok rahatsız edici hatta dayanılmaz olan mide ekşimesine karşı doğal ilaçları kullanabilirsiniz. İşte mide ekşimesini anında rahatlatan doğal gıdalar...

Mide ekşimesi veya yanma hissi en sık görülen mide rahatsızlıklarıdır. Toplumun neredeyse yarısı mide ekşimesinden şikayetçidir. Ara sıra mide ekşimesi yaşamak genellikle bir soruna işaret etmez. Ancak her yemekten sonra düzenli olarak mide ekşimesi yaşanıyorsa, mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Yanma ve ekşime, yemekten sonra mide bölgesinde ağrılı bir his ile kendini gösterir. Bu ağrılar boğaza kadar yayılabilir. Mide ekşimesine genellikle asit reflü veya özellikle geceleri öksürük eşlik eder. Bazı durumlarda öne eğilirken, uzanırken veya fiziksel efor sırasında ağrı daha dayanılmaz hale gelir. Bağışıklığı zayıflamış kişilerde reflü solunum yollarına girebilir ve akciğer enfeksiyonuna neden olabilir.

Mide ekimesi belirtileri arasında geceleri ve yemeklerden sonra göğüste yanma hissi, yatar pozisyonda solunum zorluğu, boğazda bir yumru hissi ve özellikle sabahları uzun süreli öksürük yer alır.

Mide ekşimesi bazen o kadar yoğun hale gelir ki bir kalp problemini taklit edebilir, çünkü yemek borusu ve kalp aynı sinirler tarafından yönetilir.

Ülsere neden oluyor

Mide suları sürekli olarak yemek borusuna geri aktığında buna gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) ortaya çıkar. Mide suları, yutmayı zorlaştıran ve ağrılı hale getiren bir iltihaba neden olur.

Bu iltihap bazı durumlarda yemek borusunu daraltabilir. Zamanla, yemek borusu duvarında ülser ortaya çıkabilir. Bağışıklığı zayıflamış kişilerde reflü solunum yollarına girebilir ve akciğer enfeksiyonuna neden olabilir.

Mide ekşimesine birçok farklı durum neden olabilir:

- Yemek borusunun altını kaplayan diyaframın bağlantı elemanlarının fonksiyon kaybı, midenin göğüs kafesinde bir kısmının yükselmesine neden olarak mide ekşimesini tetikleyebilir.

- Asidik mide sularının aşırı üretimi.

- Midede artan baskı (örneğin aşırı kilo veya hamilelik nedeniyle)

- Düzensiz yemekler, çok yağlı veya çok bol yemek.

- Baharatlar, asitli yiyecekler, alkollü içecekler, kahve vb. belirli yiyeceklerin tüketimi.

- Özellikle iltihaplanmaya karşı bazı ilaçları almak.

- Sigara içmek.

- Stres.

Mide ekşimesinden en çok etkilenen kişiler

Yaşına bakılmaksızın herkes mide ekşimesi yaşayabilir. Bu durum bebeklerde de çok yaygındır, çünkü sindirim sistemleri henüz olgunlaşmamıştır ancak bir süre sonra bu durum bebeklerde kaybolur.

Yetişkinlerde durum çoğunlukla kroniktir, ancak farklı şiddette kendini gösterir.

Mide ekşimesinden en çok etkilenen kişiler şunlardır:

- Aşırı kilolu insanlar, özellikle karın bölgesinde yoğun yağ bulunanlar.

- 50 yaş ve üzeri kişiler.

- Hamile kadınlar, çünkü fetüs mideye baskı yapar. Bu özel durumda, mide ekşimesi kronik değildir ve doğumdan sonra kaybolur.

- Sigara içenler.

- Astımı olanlar.

- Antidepresanlar ve kortikosteroidler gibi bazı ilaçları alan kişiler.

- Ayrıca hassas kişilerde birkaç gıda mide ekşimesine neden olabilir. Bunlar arasında portakal suyu, domates, limon vb. çok asitli gıdalar, çok yağlı yiyecekler, kızarmış yiyecekler, alkol, kahve, çay, çikolata, kola, sarımsak, soğan, baharatlı yiyecekler ve nane bulunur.

Magnezyum alımını artırın

Stres, mide ekşimesini tetikleyen faktörlerden biridir. Mide ekşimesini tedavi etmek için stresle mücadele etmek gerekir. Düzenli magnezyum tüketimi size yardımcı olabilir.

Magnezyum, vücudun düzgün işleyişi için gereklidir. Sinir sistemi ve kasların normal işleyişinden kemik büyümesine, duygusal dengeye ve yorgunluğun azalmasına kadar 300'den fazla süreçte yer alır. Ancak vücudun magnezyum rezervleri düşüktür ve stres, rezervlerinin yüzde 50'sine kadarını tüketebilir. Yetersiz magnezyum alımının ilk belirtileri yorgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusmadır. Eksiklik artarsa, uyuşma, kas krampları, titreme veya düzensiz kalp atışı gibi başka belirtiler de ortaya çıkabilir.

Mercimek, ıspanak ve kepekli ekmekte bol miktarda magnezyum bulunur. Ayrıca kabak çekirdeği, keten tohumu, badem, kaju, yer fıstığı, pazı, kabak, brokoli, salatalık, fasulye, nohut, kuru üzüm, muz ve yulaf ezmesinde de iyi miktarda magnezyum bulunur.

Mide ekşimesini durduran 6 içecek

Evde kolayca doğal ürünlerle hazırlayabileceğiniz içeceklerle mide ekşimesiyle mücadele edebilirsiniz.

Mide ekşimesini etkili bir şekilde şu içeceklerle durdurabilirsiniz:

Ebegümeci çayı

Ebegümeci birçok sağlık yararına sahiptir. Mide için antasit (asit giderici), iltihap önleyici ve yatıştırıcı etkileri ile bilinir. Ayrıca koruyucu mukus oluşumunu teşvik ederek iyileşmeye yardımcı olur. Çay şeklinde tüketilebilir. Bir bardak kaynar suya bir tutam kurutulmuş ebegümeci koyun ve 3 ila 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayı günde 2 ila 3 kez sıcak olarak içebilir, ayrıca mide ekşimesi ortaya çıkar çıkmaz da tüketebilirsiniz.

Lahana suyu

Lahana, koruyucu mukus üretimini uyardığı ve potansiyel iltihaplanma gelişimini durdurduğu için mide ekşimesi durumunda önerilir. Bir meyve sıkacağı kullanarak lahana suyunu kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ayrıca lahanayı kaynatarak suyunu ılıtıp içebilirsiniz. Semptomlar kaybolana kadar suyu günde bir bardak için.

Patates suyu

Patates, mükemmel bir temel alkali gıdadır. Midede asidin dengelenmesini sağlar. Ayrıca midenin gevşemesine katkıda bulunan yatıştırıcı maddeler içerir. Mide ekşimesine karşı faydalarından yararlanmak için suyunu tercih edin. Patateslerin direkt suyunu sıkın ve günde 3-4 kez yarım bardak için.

Aloe vera

Aloe veranın nemlendirici ve iyileştirici özellikleri mide ekşimesini yatıştırır. Ayrıca mide içindeki pH seviyesini dengeler. Bir bardak suya 2-3 yemek kaşığı taze aloe vera jeli ekleyin, karıştırın ve ardından yanma hissini yatıştırmak için günde 2-3 bardak için.

Zencefil

Zencefil güçlü bir toniktir, mide ağrılarında ve özellikle yanıklarda kullanılabilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği ortadan kaldırır. Aynı zamanda çok etkili bir mide bulantısı önleyicidir. İsteğe göre taze ve rendelenmiş olarak veya bitki çayı şeklinde tüketebilirsiniz. Bir bardak çay için 0,5 gram zencefil tozu kullanın. Ana yemeklerden sonra günde 2-3 kez için. Sabah ve öğlen olmak üzere öğünlerde büyük bir bardak su ile direkt zencefil tüketmeyi de tercih edebilirsiniz.

Marul ve havuç karışımı

Bu tarif, yemekten sonra herhangi bir yanma hissinden kurtulmanıza önemli ölçüde yardımcı olur. Biraz ağır olan yemeklerden sonra tüketebilirsiniz. 2 marul yaprağı ve 4 soyulmuş havuç alın, hepsini bir karıştırıcıya koyun ve bir bardak su ekleyin. 3 ila 5 dakika karıştırın ve içmeden önce süzün. En iyi sonucu elde etmek için karışımı sabahları aç karnına için.