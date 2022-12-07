Mide kanserinin 8 önemli sinyaline dikkat!

Mide bulanması, mide ekşimesi ve kilo kaybı, başka hastalıkların sinyali olabilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız mide kanseri olabilirsiniz.

Mide kanseri midenizi etkiler. Karnınızın üst kısmında (gastrointestinal sistem) bulunan mideniz, yediğiniz yiyecekleri sindirir. Mide kanseri, midenizde anormal hücre büyümesi olduğunu ortaya çıkarır.

Erken mide kanseri belirtileri o kadar yaygın olmayabilir ve tamamen fark edilmezler. Mide kanseri en zor tanılardan biridir. Birçok insan semptomları hissedebilir ancak genellikle semptomlar belirsizdir.

Zaman zaman mide ağrısı çekilse de, bu ağrı tipik olarak mide kanserinin bir belirtisi olmayabilir. Peki hangi belirtileri yaşarsanız doktora başvurmanız gerekir? İşte 8 önemli belirti…

Şişkinlik

Mide kanseri, midenizin duvarını çok sert hale getirebilir ve yemek depolama kapasitesini azaltabilir. Dokuz aylık hamile gibi görünebileceğiniz noktaya kadar şişkinliğe yol açabilir.

Göğüste ağrılı yanma hissi

Göğsün üst kısmında ve boğazda oluşan mide ekşimeleri yaygın ve genellikle endişe teşkil etmiyor. Ancak ilaçlarla geçmeyen uzun süreli bir mide ekşimesi sorun yaratabilir.

Mide bulantısı ve kusma

Yenilen besinler ve içilen sıvılar bağırsağın ilk bölümüne ulaşamaz. Bu yüzden yemek yendiğinde besinlerin gidecek hiçbir yeri yoktur. Bu durumda beyne sinyal gönderir ve mide bulantısı hissi yaşanır.

Genel bir rahatsızlık hissi

Genel rahatsızlık, hissi mide kanserinin karnın iç kısmına yayılmasının işareti olabilir. Şişkinlik gibi hissedilebilir ve karın ağır gelebilir.

Beklenmedik kilo kaybı

Mide bulantısı, kusma ve şişkinlik gibi durumlar varsa kendinizi kötü hissetmemek için yemek yemeyebilirsiniz.

Tükenmişlik

Beklenmedik kilo kaybı, kanser belirtisi olan kan kaybından kaynaklanıyor olabilir. Kan kaybı aynı zamanda kansızlığa yol açar ve yorgun hissettirir.

Dışkıda kan görmek

Bu belirti yaygın değildir. Ancak çok fazla kan kaybı yaşıyorsanız ortaya çıkabilir.

Tok hissetmek

Az miktarda yemek yemiş olsanız bile tok hissedersiniz. Normalde yiyeceğiniz yemeğin %20’sini yiyebilirsiniz.

Çoğu zaman bu belirtiler başka sebeplerden oluşur. Yine de bu durumda doğru olan doktora başvurmaktır.

Bu faktörler de mide kanserine yakalanma riskinizi artırabilir: