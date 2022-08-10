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    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler..

    Migren ağrılarını tetikleyen besinleri sizler için derledik.Farkında olmadan yediğiniz bu besinler kabusunuz olmasın..
    • 10.08.2022 - 17:50
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    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler..

    Migren birçoğumuzun ortak çilesi olarak biliniyor.Genellikle sinir,stres ve yorgunluktan dolayı yaşanan migren ağrıları gününüzün kötü geçmesini sağlayarak sizi kötü etkilemektedir.

    Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tükettiğiniz bazı besinler migren ağrılarınızı tetikleyebilir.Sizler içim migren ağrılarını tetikleyen besinleri derledik.

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler.. #1

    Dayanılmaz ağrılara sebep olan migren ağrılarını azaltmak için yediğiniz şeylere dikkat etmeniz tavsiye edilir.

    Kafein

    Günlük hayatınızda çok fazla kafein alıyorsanız ve bunu bir süre sonra azaltmaya başlarsanız bu migren ağrılarınızın artmasına sebep olacaktır.Bu yüzden fazla kafein tüketiminden kaçınmalısınız.

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler.. #2

    Çikolata

    Amerikalı bir vakıfa göre çikolata migren ağrılarını tetikleyen besinler arasında yer alıyor.Çikolata içinde bulundurduğu kafein ve beta-feniletilamin ile baş ağrısını artırmaktadır.

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler.. #3

    Dondurulmuş besinler

    Dondurulmuş gıdalar ve dondurma tarzı ürünler baş ağrısını tetiklemektedir.Eğer bu yiyecekleri hızlı şekilde tüketirseniz migren ağrılarınızı artırabilir ve tetikleyebilirsiniz.

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler.. #4

    Tuzlu yiyecekler

    Tuzlu yiyecekler bazı kişilerde migren ağrılarının oluşmasında etkili olmaktadır.Bu fazla miktarda sodyum tüketmekten dolayı kan basıncının artmasına sebep olacağından migren ağrılarını tetiklemektedir.

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler.. #5

    Sakatat ürünleri

    Bazı sakatat türlerinin migreni tetiklediği biliniyor.Migreni olanların beyin, karaciğer, böbrek ve işkembe gibi sakatatlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor.

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler.. #6


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