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    Moderna'nın destek aşısının yarım dozu, Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

    ABD ilaç firması Moderna, ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının destek dozunun, virüsün yeni varyantı Omicron'a karşı son derece etkili olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 21.12.2021 - 00:33
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    Moderna'nın destek aşısının yarım dozu, Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

    Moderna'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 destek aşısının yarım dozunun Omicron varyantına karşı antikor oranını 37 kat arttırdığı belirtildi.

    "TATİLE GİRERKEN İYİ KORUMA SAĞLANMALI"

    Moderna başhekimi Paul Burton, ön çalışmalardan elde edilen ilk verilerin ümit verici olduğunu kaydederek, "Tatil sezonuna girerken bu iyi bir koruma sağlamalı." ifadesini kullandı.

    Moderna nın destek aşısının yarım dozu, Omicron a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor #1

    "GÜVEN VERİCİ VE ETKİLİ"

    Burton, hastanelere kaldırılma ve ölümler üzerinde Moderna destek aşısının ne kadar koruyucu olduğu konusunda ise henüz ellerinde klinik veri bulunmadığına dikkat çekerek, en son sonuçların yine de destek aşısının "güven verici" ve "son derece etkili" olduğunu gösterdiğini kaydetti.

    Federal yetkililer, gelecek hafta başlayacak Noel ve yeni yıl tatilleri öncesi ülkede Omicron varyantı kaynaklı vakaların hızla artışa geçmesinden endişe ediyor.

    Moderna nın destek aşısının yarım dozu, Omicron a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor #2

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