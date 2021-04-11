Moderna'nın koronavirüs aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye neden oluyor

Moderna'nın koronavirüs aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye neden oluyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin araştırmasına göre, Moderna'nın koronavirüs aşısının Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla yan etkiye yol açtığı tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan ve JAMA adlı online dergide yayımlanan araştırmada, 14 Aralık 2020- 28 Şubat 2021 arasında Kovid-19 aşısı olan kişilerde görülen yan etkiler incelendi.

MODERNA'NIN YAN ETKİ ORANI DAHA FAZLA

İlk dozdan sonra Moderna aşısını olanların yüzde 74'ü yan etki görüldüğünü raporlarken, Pfizer/BioNTech aşısını olanların yüzde 65,4'ü yan etki görüldüğünü söyledi.

2. DOZDA YAN ETKİLER ARTIYOR

İkinci dozun ardından ise Moderna aşısı olanların yüzde 82'si, Pfizer/BioNTech aşısı olanların ise yüzde 68,6'sı yan etki görüldüğü bildirdi.

KOLDA AĞRI, ATEŞ VE ÜŞÜME

Öte yandan aşı olan kişilerin bildirdiği yan etkilerin çoğunluğunun kolda ağrı gibi hafif yan etkiler olduğunun da altı çizildi.

Ayrıca aşıların ikinci dozunun ardından ateş ve üşüme gibi yan etkilerin de daha sık görüldüğü kaydedildi.