Muayenehane hekimlerinin özel hastanelerdeki kota sınırlaması kaldırıldı

Muayenehane hekimleriyle ilgili yapılan yönetmelik değişikliği ile özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edebileceği yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikte muayenehanesi bulunan hekimlere yönelik özel hastanelerle çalışma koşulları belirlendi.

Yapılan düzenlemelerle halihazırda muayenehanesi bulunan hekimler ile 60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen hekimlerin özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırıldı.

Hizmet bedeli hasta tarafından karşılanaca, SGK'dan talep edilemeyecek

AA’nın haberine göre; muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.

Hekimlerle sözleşme şartı, kadro sayısı

Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.

Hekimler, birden fazla özel hastane ile anlaşabilecek

Muayenehane hekimlerinin hastasını tedavi edeceği hastanelerle sözleşme yapma zorunluluğu devam edeceği ve hekimlerin birden fazla özel hastaneyle, kadrolarının üçte birini aşmayacak şekilde sözleşme yapabileceği belirtildi.

Ayrıca ilave olarak istedikleri bir hastaneyle de kadro sınırlamasına takılmaksızın sözleşme düzenleyebilecek.

Hasta kayıtları MBYS’de tutulacak

Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtları, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak. Hastaların hastanelere nakli, bilgi sistemleri üzerinden yapılacak.

Hastane değişikliğinde vaka bazlı özel izin verilmesinin önü açıldı

Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilmesinin de önü açıldı.

Yüzde 15 kotası kaldırıldı

Yapılan düzenlemelerle, 6 Ekim'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği yönündeki kota kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.