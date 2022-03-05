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- Mucize damar açıcı! 20 diş sarımsağı 1 litre limon suyuna atıp bekleyin...
Mucize damar açıcı! 20 diş sarımsağı 1 litre limon suyuna atıp bekleyin...
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 15:00
- Güncelleme : 05.03.2022 - 15:02
Limon ve sarımsak, doğanın bahşettiği iki muhteşem şifa kaynağı.
25 gün boyunca limon suyunda bekletilmiş sarımsağı faydasını duyanlar, "daha ne olsun" diyor.
Limon sarımsak kürü, damar hastalıklarının tedavisinde önerilen limon ve sarımsak, tıkanan damarları açıyor, damar sertliklerini ve hipertansiyonu önlüyor.
Öte yandan düzenli tüketilmesi halinde zararlı yağların yakılmasını sağlıyor, kilo verdiriyor.
Böbrek ve safra taşlarını eritiyor, idrar söktürüyor, vücuttaki şişkinliği yok ediyor...
İşte doğal sağlık deposu limon sarımsak kürünün yapılışı...
25 GÜN LİMON SUYUNDA BEKLETİLMİŞ SARIMSAK
Limonların suyunu iyice sıkıp 1 litrelik şişeye doldurun. Soyulmuş 20 diş orta boy sarımsağı limonun içine atıp, şişenin kapağını sıkıca kapatın.
25 gün boyunca serin bir yerde tutun. Her gün birkaç kez çalkalayın.
Yaklaşık 25 gün sonra, sarımsakların limon suyunun içinde eridiğini göreceksiniz.
25 gün sonra hazır hale gelen karışımdan, her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı içmelisiniz.