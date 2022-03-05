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Mucize damar açıcı! 20 diş sarımsağı 1 litre limon suyuna atıp bekleyin...

Mucize damar açıcı! 20 diş sarımsağı 1 litre limon suyuna atıp bekleyin...

Damar hastalıkları başta olmak üzere, iltihap, obezite, kolestrol, şeker ve birçok rahatsızlığa şifa niyetine içilen sarımsak suyu hakkında bilmeniz gerekenler...