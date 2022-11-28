Mucizenin adı: Uyumadan önce 1 avuç kabak çekirdeği yiyin! Bakın neler oluyor...

Mucizenin adı: Uyumadan önce 1 avuç kabak çekirdeği yiyin! Bakın neler oluyor...

Zengin lif kaynağı olan kabak çekirdeğini uykudan önce tüketmenin gece boyunca ortaya çıkaracağı faydaları biliyor muydunuz... İşte sıralıyoruz.

Balkabağının içinden çıkan çekirdekleri, nefis bir atıştırmalık olmakla birlikte vitamin deposudur.

Ayçiçeği çekirdeği gibi kavuralarak tüketebilinen kabak çekirdeği, prostattan kalbe, ruh sağlığından beyne kadar inanılmaz faydalar sağlıyor.

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemi dostu olan kabak çekirdeği, her gün düzenli olarak tüketilmelidir.

Özellike uykudan önce kabak çekirdeği yemeyi alışkanlık haline getirirseniz, bakın neler oluyor...

Uyumadan önce 1 avuç yiyin

Gece yatmadan tüketildiğinde, dinlenmeye geçen ve yenilenen hücrelerin fonksiyonlarını artırır.

Uyku süreniz boyunca sinir ve sindirim sisteminizi desteklemeye yardımcı olur, vücudu toksinlerden arındırmayı sağlar.

Gece yatmadan tüketilen bir avuç kabak çekirdeği içerdiği yatıştırıcılar sayesinde rahat bir uykuya yardımcı olur.