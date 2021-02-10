Muğla'da 98 yaşında koronavirüsü yendi

Kronik rahatsızlıklarına rağmen koronavirüsü atlatan 98 yaşındaki Behiye Türker, 17 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öksürük ve halsizlik şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 98 yaşındaki Behiye Türkler'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.

6 çocuk ve 8 torun sahibi Türkler, hastaneye yatırıldı. 10 günü yoğun bakımda 17 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Türker, taburcu oldu.

"TABURCU ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şahin, "Behiye Türker gibi bir çınarımızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemizde geçirdiği 17 günlük süreçte kendisi hepimize bir moral kaynağı oldu. Şimdi evinde yakınları tarafından özenle bakılıyor." dedi.









