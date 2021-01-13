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    Muş’ta mutasyonlu virüs nedeniyle bir köy, karantinaya alındı

    Koronavirüsün mutasyona uğramış halinin tespit edilmesi üzerine Hasköy'ün, karantinaya alındığı belirtildi.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 09:35
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    Muş’ta mutasyonlu virüs nedeniyle bir köy, karantinaya alındı

    Tüm dünya'nın koronavirüse karşı mücadelesi sürerken İngiltere'de ortaya çıktığı belirtilen koronavirüsün yeni varyantı olan mutasyon virüs de çeşitli ülkelere yayıldı.

    Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünün de koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.

    KÖY KARANTİNAYA ALINDI

    Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

    Muş’ta mutasyonlu virüs nedeniyle bir köy, karantinaya alındı #1

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