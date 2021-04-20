Bir TV programında maske kullanımına yönelik eleştirilerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Hasöksüz, bez ve kalitesiz maske kullanımının virüsü engellemediğini söyledi.

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı her geçen gün denetimler artırılırken, mücadelede en verimli sonucu alabilmek için uzmanlar da açıklama yapıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz de, maske konusunda uyarılarda bulundu.

Bez ve kalitesiz maske kullanımının virüsü engellemediğini belirten Prof. Dr. Hasöksüz, sahte maske kullanımına karşı uyardı.

"BEZ YA DA SAHTE MASKE KULLANMAYIN"

HaberTürk'te konuşan Hasöksüz'ün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"En önemli etkenlerden birinin maskelerin etkili olarak kullanılmasının yanında evlerde üretilen ben maske gibi, ya da kurallara uymadan üretilen sahte maskeler kullanmayın.

Mustafa Hasöksüz: Bez ve kalitesiz maske kullanmayın VİDEO



HER MASKE VİRÜSÜ ENGELLEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde zaten 91 tane firma açıklandı. Bu maskelerin ucuz olması, bunu temin eden halkı yanılgıya götürüyor. Maske almış olmakla virüsü engellemiş olmuyorsunuz.

"ISLANAN MASKE DEĞİŞTİRİLMELİ"

Doğru maske veya gerçek maske virüsü engelliyor. Maske değişimi de virüsü engelliyor. Özellikle dışarıda yürürken soluk alıp verme işlemiyle o maskeler ıslanıyor dolayısıyla onu değiştirmek zorundasınız mutlaka. Bu çok pahalı değil ama önemsenmiyor diye düşünüyorum."