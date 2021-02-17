Nager sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Nager sendromu hakkında merak edilenler..

Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ile gündeme gelen Nager sendromu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ebru Akel'le Kadın İsterse programına katılan Özlem Kaymaz'ın oğlu Nager sendromu hastası..

Ebru Akel'in sunduğu Ebru Akel ile Kadın İsterse programına bugün Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara de Vries konuk oldu.

Türkiye’de 1992 Miss Turkey Güzeli Özlem Kaymaz’ın oğluyla adını duyuran Nager sendromu, Özlem Kaymaz’ın sosyal medyada yayınladığı video sonrası yeniden merak edilmeye başladı.

Programı izleyen seyirciler, Nager sendromu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Dünya üzerinde sadece 90 kişide görülen Nager sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İşte Nager sendromu hakkında merak edilenler..

NAGER SENDROMU NEDİR?

Genetik bir bozukluk olan nager sendromu, yeni doğan bebeklerin bazı organlarının gelişmemesi durumu olarak biliniyor.

Nager sendromunda; yanak ve çene bölgesinin az gelişmiş olması, gözlerin açıklığının aşağı doğru eğilmesi, alt kirpiklerin yokluğu, böbrek veya mide reflüsü, çekiç parmaklar, iç ve dış kulak gelişim eksikliği, olası yarık damak gibi durumlar gözlemlenebiliyor

Ayrıca uzuvlarda da asimetri görülebiliyor. Rahatsızlık ilk olarak 1948 yılında doktor Nager De Reynier tarafından tanımlandı.

Nager sendromuna sahip hastalar, genellikle normal bir zekaya sahip olmakla birlikte, üreme organlarında herhangi bir problem bulunmuyor.

Oldukça nadir görülen bu rahatsızlık, doğumda fark edilebiliyor. Bugüne dek 90’a yakın kişide görülen bu rahatsızlığa sahip kişiden çok azı hayata tutunabildiği biliniyor.

NAGER SENDROMU BELİRTİLERİ

Nager sendromu olan bir kişide görülen karakteristiklerden bazıları yada tüm bunlar şunlardır:

Azca gelişmiş yanak ve çene bölgesi,

Alt kirpiklerin azlığı veya yokluğu,

Böbrek veya karın reflüsü,

Bükülmüş ayak parmakları,

Kısalmış yumuşak damak,

Küçük ve azca gelişmiş iç ve dış kulak,

Dudak damak yarığı ihtimali,

Gelişmemiş el baş parmağı veya yokluğu,

Duyma kaybı,

Kısa önkol,

Dirseklerde hareket güçlüğü.

NAGER SENDROMU TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Nager sendromu tedavisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, hastalık hakkında bilgi verirken nager sendromlu çocuğunun 16 yaşına kadar 42 kez ameliyat olduğunu çok zor bir süreç geçirdiklerini söylemişti.