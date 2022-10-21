Nar kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor! İşte nar ve nar kabuğunun az bilinen 10 faydası

Sevilerek tüketilen meyvelerden olan narın ve nar kabuğunun az bilinen faydaları duyanları şaşırtıyor. İşte nar ve kabuğunun vücuda yararları!

Kişiyi uzun süre tok tutan ve zayıflamaya yardımcı olan, lif bakımından da zengin olduğu bilinen nar, besin değerleri oldukça yüksek olan bir gıda olarak bilinmekte. Yaklaşık 1 su bardağı nar 7 gram civarı life denk gelmekte. 2012 senesinde konu ile ilgili yapılan bir araştırma obezite riskini azaltan meyveler arasında ilk sırada narın yer aldığı ve içerdiği antioksidan ve polifenollerin vücuttaki fazla yağları yaktığı bilgisi ortaya konmuştur. İşte narın az bilinen faydaları...

Narın az bilinen faydaları şaşırtıyor!

1) Nar, günlük kalori oranını dengede tutmakta ve obezite ile savaşmaktadır. Ayrıca vücudun enerjisini de yükseltmektedir.

2) Yapılan önemli pek çok araştırmada nar kabuğunun meme kanserinin ilerlemesini durdurduğu ortaya konmuştur. Özellikle nar suyu tüketilmesi tavsiye edilirken, narın aslında kabuklarının da inanılmaz faydaları olduğu bilinmekte.

3) Narın içerisinde ve kabuklarında yararlarıyla bilinen flovanoid, vitamin, polifenol, antosiyanin ve tanin maddeleri bulunmaktadır.

4) Uzma isimler hiç kullanılmadan çöpe atılan nar kabuklarının kandaki kötü kolesterolü azaltmada etkili bir besin olduğunu ifade ediyor.

5) Nar, kandaki oksitlenmeyi önlüyor ve kan yapıcı hücreleri artırarak, kalp ve damar sağlığını koruyor. Arıca kansızlığı da önlüyor.

6) Nar, grip ve üst solunum yolları hastalıklarının yaşanma riskini düşürüyor.

7) Nar, kandaki trombosit hücrelerini yeniliyor ve ödem gibi rahatsızlıkları engelleyerek romatizma ve eklem ağrılarını gideriyor.

8) Nar suyu vücuttaki tüm toksinleri idrar yolunu temizliyor.

9) Nar tanelerinin üzerine tuz dökerek yediğinizde de damar tıkanıklığı riskini yüzde 70 azaltmış olmaktasınız.

10) Nar, ciltteki ölmüş deriyi yenilemekte ve akne ile sivilce oluşumunu azaltmaktadır.