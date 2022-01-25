Nar, limon, portakal, elma, tarçın, karabiber ve bal karışımının inanılmaz etkileri

Kış aylarının etkisi altında olduğumuz şu günlerde; nar, limon, portakal, elma, tarçın, karabiber ve bal karışımı yaparak, sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Bu karışım, tam bir hastalık savar.

Son zamanlarda artan koronavirüs ve Omicron varyantlarına grip vakaları eklenmeye başladı. Üstelik kışın etkisini artırmasıyla beraber grip göründüğünden daha ağır geçiyor.

Bu nedenle hastalıklardan ve ağır kış şartlarından korunmak için, sağlıklı olan karışımlara yönelmek gerekiyor.

Bu karışımlar arasında nar, limon, portakal, elma, tarçın, karabiber ve bal bulunurken, faydaları vücudunuzda mucizevi etkilere neden olacak.

Balın faydalarını bilmeyen yoktur ancak kısaca hatırlamamız gerekirse; prebiyotiktir ve vücuttaki yararlı hücreleri arttırır.

Enerji veren bal boğazı yumuşatır ve öksürüğe iyi gelir. Aynı zamanda da antibakteriyeldir. Balın dışında da narın faydalarına gelirsek; kalp damar sağlığını koruduğu, kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürdüğü araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Karabiber ise solunumu rahatlatmaya yardımcı oluyor. Özellikle grip nedeniyle nefes almakta zorlanıyorsanız, karabiber size şifa olacaktır.

Emziren annelerde süt üretimini destekleyen tarçın, kilo vermenize yardımcı olacaktır. Tüm bu faydalar; nar, limon, portakal, elma, tarçın, karabiber ve bal karışımı ile bir araya geliyor.

Kış aylarında bu karışımdan yapacağınız ve içeceğiniz bir bardak çay, vücuttaki tüm mikropları atacaktır.

NAR, LİMON, PORTAKAL, ELMA, TARÇIN, KARABİBER VE BAL KARIŞIMI

Bu mucizevi karışımı yapmak için bir tencerenin içerisine 4 bardak su koyun. Ardından bir adet portakalı dörde bölün ve tencereye atın. Aynı şekilde limon ve elmayı kesip tencereye ekleyin.

Daha sonra nar kabuklarını ilave edip, kısık ateşte kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra püre haline gelince, başka bir kabın içerisine süzün.

Orta boy bir kasenin içine ise bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı tarçın ve karabiber koyun. Bu karışımın macun kıvamını alması gerekiyor. Macun haline gelene kadar güçlü bir şekilde karıştırın.

Bu macun kıvamına gelen karışıma, ilk karışımdan bir su bardağı doldurun. Bu etkili karışımı günde 2 kez içebilirsiniz.Bir sabah bir gece olmak üzere, vücudunuza şifa olacak bu karışımı yapmayı ihmal etmeyin.

BALIN DİĞER FAYDALARI

Alerjik semptomları azaltır ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Mide komplikasyonlarını organik olarak tedavi eder.

Beyni güçlendirir, konsantrasyonu artırır.

Cildi iyileştirir, kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir.

Zehirlenmelere karşı korur ve sırt ağrılarını önler.

Saçın dökülmesini önler ve daha hızlı uzamasını destekler.

Damarları genişleterek kalbi güçlendiren bal, mide ve bağırsaktaki atık maddeleri dışarı atar.

Felç ve yüz felcini önleyen bal aynı zamanda yorgunluğa iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı direnir.