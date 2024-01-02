Evinizde böyle narlar varsa çöpe atın! Dikkat edilmediğinde ölüme götürüyor Nar kış aylarında sık tüketilen tatlı ve ekşi bir tada sahip meyvedir. Çok sevilen kış meyvesi narın sağlıklı olduğu kadar dikkatsizlik halinde ölüme kadar götürdüğünü biliyor muydunuz? Narın üretim sürecinden başlayabilen bu tehlikeyi yazımızda ele aldık

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Nar çoğu insanın severek tükettiği güzel bir kış meyvesidir. Ekşi ve tatlı bir tada ve sulu çekirdekli bir yapıya sahiptir. Genelde tatlılarla veya olduğu gibi tüketilir. Peki bu kadar güzel bir meyvenin zararının da sağlığa ciddi darbe vuracak güçte olduğunu biliyor muydunuz?

Üreticilerin çoğu narların çatlamaması ve zarar görmemesi için tarım ilacı kullanıyor. Günümüzde birçok meyve sebzede ilaçlama yapılsa da bu onların masum olduğu anlamına gelmiyor.

Ancak nar çatlamaya en yakın meyvelerden olduğu için çatlaklarının da çoğu zaman satış için tezgahlarda olduğunu görürüz.

Tezgahlarda olması sağlıklı olduğu anlamına da gelmiyor tabii. Ancak önemsenmeyip alınması, tüketilmesi oldukça tehlikelidir.

Çatlamış narlar sanıldığı kadar önemsiz veya normal değildir ve bu yüzden tüketmemek gerekir.

Yoğun tarım ilaçlarından dolayı nar tüketmeden özellikle bu üç noktaya dikkat etmelisiniz

1. Çatlamış narları kesinlikle almayın. Çatlak narın içine her türlü bakteri ve mikrop durumu oluşabilir.

2. İyice yıkamadan tüketmeyin. Bu sadece nar için değil tüm meyve sebzeler için geçerli. Meyve ve sebzelerin üzerinde biriken ilaç kalıntıları sağlık için büyük risk oluşturuyor bu nedenle iyice yıkamanız gerekiyor.

3. Bilinçli tarım uygulamaları ve bunların bilinçli kontrollerini yapan güvenilir firmalardan alışveriş yapın. Meyve ve sebzelerin mutfağınıza nereden geldiğini bilmek ve hangi koşullarda yetiştirildiğini bilmek hayati önem taşır.

Meyveden verim almak için kullanılan ilaçların belirtilen standartların dışında kullanılması sağlığınız üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Eğer yazdığımız üç noktaya uyarsanız bu faydalı meyveyi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Narın neden ölüme götürebileceğini ve buna örnek bir olayı ele aldığımız videoyu daha kolay ve paylaşıma hazır şekilde aşağıya bıraktık.

Sağlıkla kalın!