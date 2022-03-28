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    Ne peeling, ne maske! Cildi beyazlatan bu taşı duşta sürmeniz yeterli...

    İranlı kadınların güzellik ritüellerinden eksik olmaya ruşur taşı, peeling etkisiyle gözenekleri arındırırken, cilt tonunu eşitleme özelliğiyle de biliniyor. İşte ruşur taşının kullanımı...
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 18:38
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    Ne peeling, ne maske! Cildi beyazlatan bu taşı duşta sürmeniz yeterli...

    Cilt tonundaki eşitsizlik ve bölgesel kararma problemi özellikle yaz aylarına yaklaşıldığında gündemde yerini alan güzellik konularından.

    Kadınların daha çok şikayetçi olduğu koltukaltı, bikini, diz kapağı, dirsek gibi bölgelerdeki kararmalar, estetik açıdan rahatsız hissettirebiliyor.

    Bölgesel kararmalara ne iyi gelir diye merak edenler ise son dönemlerde ruşur taşı ile karşılaşıyor.

    İran’daki Sefitab mağarasından doğal olarak çıkarılan ruşur, bilinen diğer adını da bu mağaradan alıyor.

    İranlı kadınlar tarafından sıklıkla hamamda kullanıldığı için halk arasında hamam taşı olarak da adlandırılıyor.

    Peki cilt tonundaki eşitsizlikler için ruşur taşı nasıl kullanılır? Ruşur taşının faydaları nelerdir? Ruşur taşı nerede satılır? İşte tüm merak edilenler...

    RUŞUR TAŞI NEDİR, NE İŞE YARAR?

    Ruşur taşı, İran’da çok eskiden beri kullanılan ve İran’ın hamam kültüründen gelen bir temizlik malzemesi.

    Tebeşiri andıran bir yapısı bulunuyor.

    İyi bir peeling özelliği olan hamam taşı, cildi ölü derilerden arındırdığı gibi batık kıl problemlerine de iyi geliyor.

    Çeşitli cilt lekeleri ve cilt kararmalarında da sıklıkla kullanılan ruşur, aslında İranlı kadınların beyaz cilde sahip olmak istedikleri için kullandığı bir doğal taş.

    Ne peeling, ne maske! Cildi beyazlatan bu taşı duşta sürmeniz yeterli... #1

    BÖLGESEL KARARMALAR İÇİN RUŞUR TAŞI KULLANIMI

    Ruşur tebeşirin daha yoğun haline benzediği için ıslak cilde değdiğinde bir kısmı eriyecektir. Bu eriyen ruşuru cildinizde 1-2 dakika bekleterek peeling yapar gibi masaj yapmalısınız.

    Ardından suyla durulayarak etkisini hissedebilirsiniz. Özellikle kuru ciltler için peeling sonrası oluşan ciltteki gerilmeleri ruşur sayesinde hissetmezsiniz.

    Ne peeling, ne maske! Cildi beyazlatan bu taşı duşta sürmeniz yeterli... #2


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