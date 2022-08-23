Neden bazı insanlar uykusunda konuşur?

Rüyaların dışsallaştırılması olarak görülen uykuda konuşma durumu birçok farklı nedenden dolayı kaynaklanabiliyor. İşte uykuda konuşma bozukluğunun nedenleri...

Uykuda konuşma çok yaygın bir uyku bozukluğudur. Çocuklarda yetişkinlere göre daha yaygındır. İnsanların yüzde 70'inden fazlası bir kez de olsa uykularında birkaç kelime mırıldanmıştır.

Bu durum genellikle derin uyku evresinde ortaya çıkar ve birkaç kelimeden uzun cümlelere kadar değişen, az çok anlaşılır konuşma veya seslendirme ile kendini gösterir.

Bu konuşmalar genellikle birkaç saniye sürse de, daha güçlü etkilenmiş bazı kişilerde bir gecede birkaç kez ve düzenli olarak tekrarlayabilirler. Uykuda konuşmak, uyku kalitesini etkilemez.

Konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalar, uykuda konuşmanın rüyaların içeriğinin dışsallaştırılmasıyla ortaya çıktığını göstermektedir. Bozukluk uyurgezerlik veya diğer uyku bozuklukları ile ilgili olabilir. Yorgunluk, ateş, uyuyan kişinin günlük yaşamını bozan olaylar ve anksiyete, uykuda konuşmayı tetikleyen faktörlerdir.

Uykuda konuşma hayvanlarda da görülür. Bir köpeğiniz varsa, muhtemelen onun uyurken hırladığını veya hafifçe havladığını duymuşsunuzdur.

Günlük hayatı yansıtıyor

Tüm yetişkinlerin sadece yüzde 5'i düzenli olarak uykularında konuşur. Çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde görülür, ancak çoğu ergenlikte bu durumdan kurtulur.

Uykuda konuşma, karışık seslerden somut kelimelere ve hatta tam cümlelere kadar değişebilir. Çoğu zaman bazı anlaşılmaz kelime parçaları seslendirilir, çünkü konuşma kasları aslında uyku sırasında tamamen gevşer.

Uyku sırasında bahsedilen şeyler genellikle günlük hayatla ilgilidir. Çünkü uykuda konuşma sıklıkla rüya görme evresinde meydana gelir. Tıpkı rüyada olduğu gibi, geceleri konuşurken de belirli deneyimler beyinde işlenir.

Öte yandan, konuşmanızın nedeni birkaç nedenden dolayı olabilir. Örneğin stres, genellikle yetersiz uyku ve uyuşturucu, nikotin veya alkol kullanımı uykuda konuşmayı tetikler. Bunlar dışında yüksek ateş, ilaç veya diğer hastalıklar da uyku sırasında konuşmaları tetikleyebilir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerin uykularında konuşma olasılıkları stres bozukluğu olmayan kişilere göre iki kat daha fazladır.

Uykuda konuşmayı önlemek için ne yapılmalı?

Uykuda konuşmaktan kurtulmak istiyorsanız, yatmadan önce dinlenmeniz ve çeşitli gevşeme tekniklerini uygulamanız önerilir.

Ayrıca yatmadan önce çok ağır veya çok yemek yememelisiniz. Aksi takdirde, vücut gece boyunca yediklerinizi sindirmek zorunda kalır ve bu da huzursuz uykuya neden olabilir. Ve elbette, uyku üzerinde de olumsuz etkileri olduğu için alkol ve sigara tüketmeyin.

Bu bozukluğun uyuyan kişinin sağlığını etkilemediği düşünülüyor.