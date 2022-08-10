Neştersiz gençleşme: Cilde genç bir görünüm kazandıran 10 besin

En iyi kozmetikler kullanılsa dahi sağlıklı beslenme olmadan sağlıklı bir cilt imkansızdır ve bazı besinlerin cildi diğerlerinden daha fazla beslediği bilinmektedir. İşte genç bir cilt için 10 besin.

Cilt parlaklığı doğrudan vücudun sağlığına bağlıdır. Ve ne kadar serum ve güçlendirici, vitamin kremi ve maske uygularsanız uygulayın, cilt ana besin miktarını içeriden alır.

Sağlıklı bir cilt için sağlıklı beslenmek şarttır. Ayrıca yaşlanma karşıtı gıdalar vardır. Bu gıdaları düzenli olarak diyetinize dahil ederseniz, olumlu değişiklikleri hemen fark edebilirsiniz.

İşte cilde genç bir görünüm kazandıran 10 besin:

Greyfurt

C vitamini, pantotenik asit, bakır ve A vitamini bolluğu sayesinde greyfurt yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Çalışmalar, greyfurtların hücre yenilenmesini ve yenilerinin gelişimini desteklediğini göstermiştir.

Böğürtlen

Böğürtlen sadece birçok hastalığı önlemekle kalmaz, aynı zamanda kırışıklıklar, pigmentasyon ve ciltteki renk değişikliği ile de etkili bir şekilde savaşır.

Kivi

Kivideki beta karoten miktarı, hücre DNA'sını hasardan korur. İçerdiği antioksidanlar serbest radikallerin etkisini sınırlandıran bir etkiye sahiptir ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Vücudun hızlı cilt yenilenmesi için çeşitli vitaminlere ihtiyacı vardır. Kivideki yüksek C vitamini, önemli bir yaşlanma karşıtı protein olan kolajen üretimini uyarır.

Limon

Limon gerçek bir gençlik iksiridir, bu yüzden onu düzenli olarak beslenmenize dahil etmeniz gerekir. Uygun hücre gelişimini ve beyin fonksiyonunu destekleyen önemli bir vitamin olan folik asit açısından zengindir.

Limon, yaşlanmayı yavaşlatan ve cildi besleyen eşsiz flavonoid bileşikleri içerir. Limonların antibiyotiklere benzer bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Domates

Domateslerde bulunan karotenoidler cildi güneş ışığının olumsuz etkilerinden korur. Kızarıklığı yatıştırdıkları ve cilt yenilenmesini hızlandırdıkları için yanıklar için bir çare olarak da iyidirler.

Tomatidin, yaşlanma sürecini yavaşlatan yalnızca domateslerde bulunan güçlü bir bileşiktir.

Havuç

Havucun vücut için birçok faydalı özelliği vardır ve hem çiğ hem de pişmiş olarak yenildiğinde eşit derecede etkilidir. Havuç A vitamini, biotin, lif, C vitamini ve daha birçok madde bakımından zengindir. Havucun sadece göz sağlığını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda kemikleri güçlendirdiği ve cilt yenilenmesini desteklediği kanıtlanmıştır.

Patlıcan

Yüksek protein içeriğiyle öne çıkan patlıcanlarda bulunan fenolik bileşikler, yaşlanma sürecini hızlandıran istenmeyen kimyasalları azaltmaya yardımcı olur.

Ceviz ve yağlı tohumlar

Cildi çevrenin zararlı etkilerinden koruyan ve E vitamini ve omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz cilt için harikadır. Ayrıca chia, susam, kabak veya keten tohumları da çinko bakımından zengin oldukları için pürüzlü cildi düzeltmeye yardımcı olur.

Avokado

Sağlıklı yaşam listelerinde ilk sıralarda yer alan ve gerçek bir besin deposu olan avokado, cilt sağlığı için mükemmeldir. Bu yeşil meyve, yüksek miktarda E vitamini içerir ve sağlıklı cilt ve saçlar için çok önemli olan antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca avokado, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekleyen folik asit içerir.

Koyu yeşil yapraklılar

Koyu yeşil yapraklı sebzeler bağırsak fonksiyonunu iyileştiren lif bakımından zengindir. Bu, cildin sağlıklı görünümünü doğrudan etkiler. Yeşilliklerde bulunan antioksidanlar cilt hücrelerini hasar ve iltihaplanmadan korur ve etkileri anında ortaya çıkar.