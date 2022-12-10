Nevşehir'de 10 aylık Yusuf Eren SMA ile savaşıyor

Nevşehirli SMA hastası minik Yusuf Eren, gen tedavisine ulaşabilmek için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

Nevşehir'de Yaşayan Aynur ve Yüksel Gostak çiftinin SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan 10 aylık bebeği minik Yusuf Eren, gen tedavisine ulaşabilmek için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

Yaklaşık 8 ay önce başlatılan yardım kampanyasının henüz %45'lerde olduğu belirtildi.

Tek umutlarını gen tedavisine bağlayan Gostak ailesi, bebeklerinin sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Kampanya başlatıldı

Yusuf Eren bebeğin tedavi masrafını karşılama imkânı olmayan aile, tedavi için valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.

Aile sağlığına kavuşmasının hayalini yaşıyor

Yusuf Eren bebeğin ailesi, valilik izni ile başlattığı yardım kampanyasında, şimdiye kadar tedavi masrafının yüzde 45'ini toplayabildi.

Yusuf Eren bebeğin iyileşmesi için umudunu koruyan aile, bir an önce bebeklerini kurtarmanın ve sağlığına kavuştuğu günü görmenin hayali ile yaşıyor.

Destek bekleniyor

Babası Nevşehir Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olan, annesi ise ev hanımı olan Yusuf eren Bebek, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

İHA'nın haberine göre, daha önce bir çok SMA’lı bebek yurt dışındaki ilacı alamadığı için melek oldu bazıları ise hayırseverlerimizin katkılarıyla tedavilerini olarak sağlığına kavuştular.