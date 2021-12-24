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- Nihat Tüney, kaş dökülmesinin nedenlerini açıkladı
Nihat Tüney, kaş dökülmesinin nedenlerini açıkladı
- Haber Merkezi
- 24.12.2021 - 10:46
- Güncelleme : 24.12.2021 - 10:53
Bu faktörlerle sıklıkla karşılaşılsa da kaş dökülmesinin çok daha fazla nedeni bulunur. Nihat Tüney, tüm nedenleri sizler için açıkladı
Kaşlar yüzümüzün biçimlenmesinde elzem rol oynar. Bu nedenle sağlıklı ve gür görünmeleri istenir. Hormonal dengesizlikler, sıkı beslenme, cilt bozuklukları ve mevsimsel saç dökülmesi, hamilelikte kaş dökülmesi gibi birçok faktör kaş dökülmesinin nedenleri arasında olabilir. Kaş dökülmesinin nedenini tespit etmek, hasta için doğru tedavi yöntemini bulmanın ilk aşamasıdır. Farklı tedavilerin yanı sıra naturel görünümlü bir kaş ekimi Kaş dökülmesini sonsuza kadar ortadan kaldırmayı sağlayabilir.
Kaş dökülmesinin nedenleri nelerdir?
Yukarıda belirttiğimiz kaş dökülmesinin nedenleri hemen hemen bu kadardır.
- Kaşları cımbızla agresif bir şekilde koparmak
- Yaşlanma süreci
- Beslenme eksiklikleri
- Hipotiroid kaşlar
- Hormonal dengesizlikler
- Stresle ilgili durumlar
- Kaşlarda saçkıran (Alopecia Areata)
- Travma, yanıklar, araba kazası veya cilt yanıkları
- Radyasyon veya kemoterapiden kaş kaybı
- Menopoz ve hamilelik sırasında kaş kaybı
- Kaşlarda egzama Kaşları çok sert ovmak
Kaş ekimi nasıl yapılır?
Kaş ekimi, başın arkası başta olmak üzere tüm donör bölgelerden alınabilen saç köklerinin kaş olmayan bölgeye nakledilmesi işlemidir. Kaş ekimi maliyeti , kaş kaybı olan kişiler arasında oldukça popüler bir sorudur. Doğal ve uzun süreli sonuçlar için bir uzmana danışmanız önemlidir.
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