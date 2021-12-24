Nihat Tüney, kaş dökülmesinin nedenlerini açıkladı

Kaş dökülmesi, birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşebilir. Ancak en çok rastlananlar stres, hormonal dengesizlikler ve travma gibi şok durumları geçirmedir.

Bu faktörlerle sıklıkla karşılaşılsa da kaş dökülmesinin çok daha fazla nedeni bulunur. Nihat Tüney, tüm nedenleri sizler için açıkladı

Kaşlar yüzümüzün biçimlenmesinde elzem rol oynar. Bu nedenle sağlıklı ve gür görünmeleri istenir. Hormonal dengesizlikler, sıkı beslenme, cilt bozuklukları ve mevsimsel saç dökülmesi, hamilelikte kaş dökülmesi gibi birçok faktör kaş dökülmesinin nedenleri arasında olabilir. Kaş dökülmesinin nedenini tespit etmek, hasta için doğru tedavi yöntemini bulmanın ilk aşamasıdır. Farklı tedavilerin yanı sıra naturel görünümlü bir kaş ekimi Kaş dökülmesini sonsuza kadar ortadan kaldırmayı sağlayabilir.

Kaş dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz kaş dökülmesinin nedenleri hemen hemen bu kadardır.

Kaşları cımbızla agresif bir şekilde koparmak

Yaşlanma süreci

Beslenme eksiklikleri

Hipotiroid kaşlar

Hormonal dengesizlikler

Stresle ilgili durumlar

Kaşlarda saçkıran (Alopecia Areata)

Travma, yanıklar, araba kazası veya cilt yanıkları

Radyasyon veya kemoterapiden kaş kaybı

Menopoz ve hamilelik sırasında kaş kaybı

Kaşlarda egzama Kaşları çok sert ovmak

Kaş ekimi nasıl yapılır?

Kaş ekimi, başın arkası başta olmak üzere tüm donör bölgelerden alınabilen saç köklerinin kaş olmayan bölgeye nakledilmesi işlemidir. Kaş ekimi maliyeti , kaş kaybı olan kişiler arasında oldukça popüler bir sorudur. Doğal ve uzun süreli sonuçlar için bir uzmana danışmanız önemlidir.

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