Nijerya'da maymun çiçeği vaka sayısı, 318'e yükseldi

Ülkedeki maymun çiçeği vaka sayısının 318’e yükseldiği açıklandı. Virüsün 32 eyalette yayıldığı belirtildi.

Nijerya’da, maymun çiçeği virüsü tehlikesi sürüyor…

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, virüs son 1 hafta içinde 41 kişide görülürken, ülkedeki vaka sayısı 318’e çıktı.

19 kişi öldü

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 olarak açıklandı. AA’nın haberine göre; salgının, başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalette yayılmaya devam ettiği aktarıldı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.