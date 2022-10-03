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    Nijerya'da maymun çiçeği vaka sayısı, 318'e yükseldi

    Ülkedeki maymun çiçeği vaka sayısının 318’e yükseldiği açıklandı. Virüsün 32 eyalette yayıldığı belirtildi.
    • 03.10.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:33
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    Nijerya'da maymun çiçeği vaka sayısı, 318'e yükseldi

    Nijerya’da, maymun çiçeği virüsü tehlikesi sürüyor…

    Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, virüs son 1 hafta içinde 41 kişide görülürken, ülkedeki vaka sayısı 318’e çıktı.

    19 kişi öldü

    Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 olarak açıklandı. AA’nın haberine göre; salgının, başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalette yayılmaya devam ettiği aktarıldı.

    Maymun çiçeği virüsü

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

    Nijerya da maymun çiçeği vaka sayısı, 318 e yükseldi #1


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