Novavax aşısının etkinlik oranı açıklandı: Novavax aşısı ne kadar etkili?

Novavax aşısının etkinlik oranı açıklandı: Novavax aşısı ne kadar etkili?

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının (COVID-19) virüse karşı ne kadar etkili olduğu açıklandı. Peki Novavax aşısı ne kadar etkili?

2019 yılında Çin'in Wuhan kasabasında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Birçok şirket de koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladı. Bunlardan biri de ABD'li aşı üreticisi Novavax oldu.

Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı ne kadar etkili olduğu tespit edildi.

Peki Novavax aşısı ne kadar etkili? İşte detaylar...

NOVAVAX AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

Şirket tarafından ABD ve Meksika'da 18 yaş üstü yaklaşık 30 bin denekle sürdürülen denemenin erken sonuçları yayımlandı. Virüsü önlemede şimdiye dek yüzde 90 başarı sağlayan aşının ciddi yan etkiye yol açmadığı bildirildi.

Deneklerin üçte ikisine aşı formülünün, üçte birine ise "placebo" denilen sahte formülün uygulandığı denemede, 14'ü aşının yapıldığı deney grubunda olmak üzere 77 kişide virüs tespit edildi.

Virüse yakalananlar arasında deney grubundakilerden hiçbiri hasta olmazken, kontrol grubunda 14 kişi orta ve ağır düzeyde belirtiler gösterdi.

33 BİN GÖNÜLLÜ KATILMIŞTI

"NVX-CoV2373" adı verilen aşının 3'üncü aşama klinik denemelerine 24 Eylül 2020'de İngiltere'de başlanmıştı. 18 ile 84 yaşları arasındaki 15 bin gönüllünün katıldığı denemenin 29 Ocak'ta yayımlanan erken sonuçlarında aşının yüzde 89,3 etkili olduğu bildirilmişti.

İngiltere'nin ardından ABD ve Meksika'da 33 bin gönüllünün katılması hedefiyle ayrı bir üçüncü aşama deneme başlatılmıştı. Genetik mühendisliğiyle üretilmiş Kovid-19 glikoprotein partikülünü içeren aşı adayı, şirketin diğer aşılarında kullandığı güçlendirici katkı maddesiyle (adjuvan) daha fazla antikor ve daha uzun süreli bağışıklık üreterek, bağışıklık tepkisini artırmayı amaçlıyor.

ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirket, eylülden itibaren ayda 100 milyon doz Kovid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor. Şirketin ürettiği aşıların Kovid-19 Aşıları Küserel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla ihtiyaç durumundaki ülkelere ulaştırılması amaçlanıyor.