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    Nükseden vakalar nedeniyle, Pfizer'ın ürettiği koronavirüs hapı sorgulanıyor

    Koronavirüsün tedavisi için üretilen ve evlerde de kullanımına izin verilen Pfizer’ın ürettiği hap hakkında, soru işaretlerinin olduğu belirtildi.
    • 10.05.2022 - 08:52
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    Nükseden vakalar nedeniyle, Pfizer'ın ürettiği koronavirüs hapı sorgulanıyor

    ABD’de, Pfizer’ın üretip Aralık 2021’de kullanımına izin verilen hap hakkındaki soru işaretleri artıyor…

    Kullanıcıların bazılarında yeniden virüs belirtilerinin görülmesiyle, doktorlar ve sağlık yetkilileri, evde kullanılan hapın işlevselliğini sorgulamaya başladı.

    Uzmanlar, Paxlovid kullanan bin kişi üzerine araştırma yaptı.

    AA’nın haberine göre; uzmanların, şiddetli koronavirüs riski yüksek yetişkinlerin kullanması izniyle piyasaya sürülen ilaç hakkında ‘hala öğrenilecek çok şey olduğunu’ düşündüğü bildirildi.

    Hapın kullanımının ardından, koronavirüs belirtileri yeniden görüldü

    Araştırma ekibindeki doktorlar, Paxlovid'in beş günlük alımı tamamladıktan birkaç gün sonra koronavirüs belirtileri tekrar görülen vakaların varlığından bahsederken, bu hastalardaki virüsün hala bulaşıcı olup olmadığı ve ikinci bir Paxlovid kürü almaları gerekip gerekmediği konusunda emin olmadıklarını ifade etti.

    ‘İlaca dirençli mutasyonları tetikleyebilir’

    Johns Hopkins Üniversitesi'nden Andy Pekosz'ın, "Paxlovid dozunun virüsü tamamen bastıracak güçte olmayabileceği ve ilaca dirençli mutasyonları tetikleyebileceği" görüşüne de yer verildi.

    Nükseden vakalar nedeniyle, Pfizer ın ürettiği koronavirüs hapı sorgulanıyor #1

    ‘Faydalı olduğuna dair kanıt yok’

    Geçen hafta, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer'ın koronavirüs hapının virüse tekrar yakalanan hastalara faydalı olduğuna dair ellerinde kanıt bulunmadığını bildirmişti.

    ABD hükümeti, Pfizer'dan 20 milyon insanı tedavi edece kadar Paxlovid hapı satın almış ve bunun için ilaç firmasına 10 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı.


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