Hayatta Her Şey Var programına konuk olan Prof. Dr. Adnan Göçel, şeker hastalarının beslenirken dikkat etmesi gereken püf noktaları açıkladı.

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Her Şey Var' programına konuk olan Prof. Dr. Adnan Göçel, şeker hastalarının yemek yerken dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Nur Viral’in sorduğu "Şeker hastaları nasıl beslenmeli?" sorusunu ele alan Dr. Göçel, öncelikli olarak tüm kronik kronik hastalıklarda sağlıklı ve dengeli beslenilmesi ve hareketli olunması gerektiğini vurguladı.

KLASİK TABAK YÖNTEMİ

Sağlıklı ve dengeli beslenme için hastalara klasik tabak yönetimini öneren Dr. Göçel, bu yöntemi şu şekilde açıkladı:

“Bu yöntemin iyi yönü şu; her zaman aklımızda tutabiliriz, ezberlememiz hesaplamamız gereken bir şey yok. Yediğimizin hepsini sanki 1 tabak yiyormuş gibi düşünelim, Tabağımızın yarısı sebze yemeği, salata olsun. Dörtte biri protein olsun. Dörtte biri karbonhidrat olsun. Bu dengeyi tutturduğumuz sürece sağlıklı beslenmiş oluyoruz.”

Nur Viral sordu, uzmanı yanıtladı: Şeker hastalarına beslenme önerileri VİDEO



"TABAĞIN DÖRTTE BİRİ PROTEİN"

Dr. Göçel, yaptığı açıklamayı Nur Viral’in yardımı ile tabak üzerinde uygulamalı olarak gösterdi.

Göçel şu sözleri kaydetti:

“Her öğünde ne zaman yemeğe oturduk, gözümüzün önüne hep tabağımızı getirelim. Dörtte biri protein. Yani balık olabilir, tavuk olabilir, et olabilir, peynir olabilir, yumurta olabilir. Baktığımız zaman zeytin protein değil. Ama zeytin de konabilir. Süt ürünleri de olabilir. Diğer bölümümüz de karbonhidrat tarafı olacak. Yani ekmek olabilir, pilav olabilir, makarna gibi.”





"MEYVE KARBONHİDRAT OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ"

Nur Viral'in tabağa meyve eklenebilir mi sorusuna Göçel, meyvenin karbonhidrat olarak düşünülmesi gerektiğini ve karbonhidrat tarafına eklenebileceğini şu ifadeler ile açıkladı:

“Meyve fruktoz içerir. Dolayısı ile meyve ile ilgili dikkat edeceğimiz en önemli iki unsur şu: Meyve suyu kesinlikle içmiyoruz, daha önce de söylediğimiz gibi. Taze sıkılmış nar suyu, portakal suyu bize yararı değil zararı olur. Çünkü 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu içtiğimizde, portakalın bütün fruktozunu almış oluruz."

"SAĞLIĞIMIZDAN OLDUĞUMUZUN FARKINDA DEĞİLİZ"

Nur Viral ,"Yani şöyle. İki portakal sıkıp içtiğiniz zaman sağlıklı olduğunu düşüyorsunuz ama sağlığımızdan olduğumuzun farkında değiliz.” ifadelerini kullandı.

"İÇ ORGANLARIMIZI YAĞLANDIRMIŞ OLURUZ"

Prof. Dr. Göçel, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Çünkü aynı anda yüksek miktarda fruktozu vücuda yüklemiş oluruz. Dolayısı ile fruktozu yüzde 95’te karaciğer kullandığı için aynı anda yüksek miktarda geldiği zaman, kapasitesinin üstünde olan miktarı yağa çevirir. Karaciğerin kendisi yağlanır, kaslarımızı yağlandırır, insülin salgılayan pankreasımızı yağlandırır. Yani bütün iç organlarımızı da yağlandırmış oluruz. Daha da artarsa kanda yağlanma yani trigliserit değeri dediğimiz şeyi de yükseltmiş oluruz.





"MEYVEYİ YEMEKTEN 2 SAAT SONRA YİYELİM"

Böylelikle hem şeker metabolizmamızı bozar, hücre sağlığını da bozarız. Onun için meyvenin yersek kendisini yiyoruz. Klasik olarak yemekten sonra yeriz. Ama şöyle bir şey var. Yemekte karbonhidrat aldık. Bir de üstüne meyve yersek karbonhidrat oranımız dörtte birin üstüne çıkmış olur. Onun için meyveyi yemekten iki saat sonra yiyelim ve meyveleri abartmayalım. Bir meyveyi çok seviyor olsak bile mesela oturup da iki tane portakal yemeyelim.”

"ŞEKER HASTALARININ BAŞ BELASI MANDALİNA VE PORTAKAL"

Şeker hastalarının tercih etmesi gereken meyvelere yönelik açıklama yapan Göçel, “Bütün meyveleri aslında tercih edebiliriz. Çilek ve böğürtlengiller en az oynatır. Sonra yeşil erik, sonra yeşil elma gelir. En çok oynatanlar, yani aynı anda az yiyelim dediğim; muz, üzüm, incir, hurma, kavun, karpuz, kestane, şeftali, portakal, mandalina gibi meyveler şekeri daha çok oynatır. Şeker hastalarının başının belası özellikle kışın, mandalina ve portakaldır.”

Mandalina ve portakalın C vitamini deposu olduğunu hatırlatan Nur Viral’e yanıt veren Göçel, “Yemeyelim demiyorum. Ama oturup da 2 tane portakal 3 tane mandalina yemeyelim. Oturduk bir mandalina yiyelim, küçük bir portakal veya büyük bir portakalın yarısını yiyelim. Çok mu seviyoruz? Ara verelim. Sonra yine yiyelim. Yarım portakal yiyelim, yarısını da eşimize verelim, dostumuza verelim Paylaşımcı olalım.

"KARPUZUN ŞEKERİ YÜKSELTME POTANSİYELİ ÇOKTUR"

Karpuz örneği çok enteresandır. Bizim şeker hastalarında başımızın belasıdır. Kalorisi düşük olduğu için, genellikle diyetisyen arkadaşlar da önerirler. 100 gramında ortalama 30 kalori vardır. Kalori almayız fakat karpuzun şekeri yükseltme potansiyeli çoktur. Şeker hastaları karpuza yüklendiği zaman, şekeri otomatik olarak yukarıya patlar.” sözlerini kaydetti.