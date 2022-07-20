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    'Dişlerim inci gibi' dedirten besinden sadece bir parça alın! Meğer...

    Diş sağlığı ve dişlerin beyaz olması herkes için oldukça önemli. Doğru beslenmek ve dişleri fırçalamak buna olanak sağlıyor. Ancak bazı durumlarda farklı yöntemler denemeniz gerekebilir.
    • 20.07.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:22
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    'Dişlerim inci gibi' dedirten besinden sadece bir parça alın! Meğer...

    Güzel dişler, sağlıklı ve güzel gülüşler...

    Herkesin hayali sağlıklı bir dişe ve beyaz gülüşlere shaip olmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor.

    Bakımı yapılmayan bir diş sararmaya ve bir süre sonra ise canlılığını kaybetmeye başlıyor. Bunun dışında da diş etlerinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor.

    Fazla kahve tüketimi, çikolata yemek, sigara - alkol tüketmek ve yanlış fırçalama gibi birçok neden dişlerin sararmasına sebebiyet veriyor.

    Düzenli diş kontrolü yaptırmak ve dişlere zarar vermeyecek besinler tüketmek, olumsuz tabloyu olumluya çevirebilir.

    Beyaz gülüşlere kavuşmak günümüzdeki şartlarda hayal değil. Ama bunu doğal yollarla yapmak oldukça değerli.

    Çocukluk döneminde başlayan diş bakımı için geç kaldığınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz!

    Çünkü bazı besinler dişlerimize fayda sağlıyor ve kaybettiği canlılığı geri kazandırma noktasında yardımcı oluyor.

    Bu besinlerden birisi ise bitter çikolata..

    Bitter çikolata diş için bir tık daha ideal

    İçeriğinde yüksek oranda polifenoller barındıran bitter çikolata, diş yüzeyinde bakterilerin tabakalaşması önlüyor. Herkesin sevdiği bu besin, dişler açısından bulunmaz bir dost..

    Ağız içindeki enfeksiyon riskini azaltan bitter çikolatadan günde bir parça tüketerek, bu faydayı elde edebilirsiniz.

    Ancak bu durumun aşırıya kaçması, dişlere yeniden zarar verebilir. Bu nedenle ölçülü olmak gerekiyor.

    Ayrıca dişleriniz çürükse ve ağrı çekiyorsanız, bu yöntem işe yaramayabilir. Hatta işleri daha çok kötüleştirebilir.

    Bu nedenle bu yöntemi denemeyin ve en kısa sürede bir diş doktoruna gözükün.

    Dişlerim inci gibi dedirten besinden sadece bir parça alın! Meğer... #1

    Dişe iyi gelen diğer besinler

    • FINDIK
    • ELMA
    • ÇİLEK
    • ARMUT
    • PATATES
    • BROKOLİ
    • HAVUÇ
    • KABAK
    • KEREVİZ
    • ÇAY
    • SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

    Dişlerim inci gibi dedirten besinden sadece bir parça alın! Meğer... #2


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