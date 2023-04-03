O doğal bir antibiyotik: Sarımsak yutmanın faydasını duyan şaşırıp kalıyor! Meğer cinsel gücü... Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, mutfaklardan ve yemeklerimizden eksik olmuyor. Her yediğimizde ayrı bir faydasına şahit olduğumuz sarımsağı, detaylı inceleyelim.

Doğanın mucizeleri arasında yer alan sarımsak, mutfaklardan, sofralardan ve yemeklerden ekisk olmuyor.

Her yemeğe ayrı bir tat veren ve sağlık için oldukça önemli olan sarımsak, birçok hastalığın önlenmesine katkı sağlıyor.

Saç ve tırnak sağlığını koruyan sarımsak, dökülen saçların canlanmasına olanak sağlıyor.

Sarımsağı ister yemekle ister yoğurtla isterseniz de yutarak değerlendirin. Sarımsak nasıl tüketilirse tüketilsin, her anlamda faydalarını gösteriyor.

Kanserden korunmaya da yardımcı olan sarımsak, beyin sağlığını destekliyor ve unutkanlığa da iyi geliyor.

Ayrıca sarımsak ile hazırlayacağınız kürler var. Bu kürler sayesinde de, faydalarını yine vücudunuza çekmeniz mümkün. Sarımsak ile hazırlanan sarımsak limon kürü, hafif tansiyon düşürmeye yarıyor. Limon ve sarımsak karışımının kolesterolü düşürücü özelliği de var.

Cilt üzerinde de olumlu etki yaratırken; sarımsak maskesi, sivilce tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemler arasında yer alıyor.

Sarımsağın en büyük faydalarından birisi de şu; Kirli hava, sigara dumanı ve kimyasalların yarattığı vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Sarımsak yutmanın faydası nedir?

Kabuğu soyularak çiğnenmeden yutulan sarımsak, gün boyu enerji sağlar. Günde bir diş sarımsak yutmak, genel olarak faydalıdır ve düzenli kullanımda vücut sistemlerini güçlendirir.

Ayrıca E vitamini sayesinde kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesi korunur. Erkeklerde cinsel gücü artırır.

100 g sarımsağın besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 58,58 g

Enerji: 149 kcal

Protein: 6.36 g

Toplam yağ: 0.5 g

Karbonhidrat: 33.06 g

Lif: 2.1 g

Toplam şeker: 1 g

Kalsiyum: 181 mg

Demir: 1.7 mg

Magnezyum: 25 mg

Fosfor: 153 mg

Potasyum: 401 mg

Sodyum: 17 mg

Çinko: 1.16 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg

Tiamin: 0.2 mg

Riboflavin: 0.11 mg

Niasin: 0.7 mg

B-6 Vitamini: 1.24 mg

Folat, DFE: 3 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 9 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 1.7 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.25 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg