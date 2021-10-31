Obezite neden olur, kimler riskli? Doktor Ceyhun Aydoğan bilgilendiriyor

Obezitenin temel tanımı vücutta sağlığı bozacak ölçülerde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanıyor.

Doktor Ceyhun Aydoğan bu konuda ki bilgilendirmelerine göre; Diyabetten, kalp yetmezliklerine, infertiliteden, kanser hastalığına kadar pek çok negatif yönden sağlık sorununa yol açmaktadır.

Bu tarz hastalıklara davetiye çıkaran hastalığın tedavi edilebileceğini söylüyor. Doktor Ceyhun Aydoğan obezitenin aşırı ve yanlış bir şekilde beslenme, hareketsiz ve sporsuz yaşam, genetik faktörler, hormonlar ve etmenlerin neden olduğunu belirtirken, bütün bunların çözümü için deneyim ve bilgi gerektiğini de ekliyor.

Doktor Ceyhun Aydoğan Obezite Hastalığı Hakkında Açıklamalar Yaptı

Obezite vücudun yağ kitlesinin yağsız olan kitleye oranla aşırı bir şekilde artması durumu olarak anlatılabilmektedir. Obezitenin başka bir tanımı ise kişilerin boylarına göre kilolarının çok daha fazla olması durumudur. Obezite çağımızın hastalığı olmaktadır, ülkemizde ve dünya genelinde insanların bilinçsiz bir şekilde beslenmesi ve beslenmesine göre hareket etmemesi aşırı kiloya sebep oluyor.

Obezite oranları her geçen gün giderek artmaktadır. Doktor Ceyhun Aydoğan obezitenin ortalama yaşam ömrü uzadıkça, insanların hayat kalitesini aşağılara doğru çeken insanların üretim kapasitelerini azaltan ve kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söylüyor.

Doktor Ceyhun Aydoğan’a Göre Obezite Belirtileri Nelerdir?

Obezitenin ilk belirtisi vücutta bulunan yağlanma oranının hızla ve giderek artmasıdır. Doktor Ceyhun Aydoğan kişiler de obezitenin var olup olmadığını anlamak ve belirlemek icin vücut kitle indeksinin hesaplanması gerektiğini vurguluyor. Beden kitle indeksinin 30'un üzerinde olması obezite olarak adlandırılmaktadır. Vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması ise morbid obezite ve 50'nin üzerinde olması super morbid obezite olarak bilinmektedir.

Doktor Ceyhun Aydoğan obezite olan insanların dikkat etmesi gereken husulara dikkat çekiyor. Obezite olan hastalar da aşırı terleme, horlama, uyku apnesi, en ufak harekette bile yorularak nefes alamama, nefesinin kesilmesi, ciltte bulunan tahrişe bağlı olarak enfeksiyon kapma gibi belirtiler gösterebileceğini söylüyor.

Daha sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına düzenli ve dengeli beslenip sporu asla bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Porsiyonların yavaş yavaş küçülterek bu hastalığın önüne geçilebileceğinin mümkün olduğunu da ekliyor. Ayrıca zayıflarken vücutta sarkma olmaması için spor yapılmasını da öneriyor.

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