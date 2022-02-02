Obezite, tiroid kanseri riskini artırıyor

Tiroid hormonundaki dalgalanmalar ve obezite, tiroid kanserine neden olabilir. İşte, tiroid kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey…

Obezite, tiroid kanserine yakalanma riskinizi artırdığından, kilo ve tiroid arasındaki bağlantıyı anlamak hayati önem taşır. Genellikle, yetişkinlikte daha yüksek bir vücut kitle indeksi, tiroid kanserine yakalanma ve buna bağlı ölüm riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, kilo alımı tiroidin yavaş ve halsiz hale gelmesinin ana nedenidir.

Bu gibi durumlarda daha iyi bir yaklaşım, tiroidin tedavisi yerine ilk tedavi olarak kilo vermek olabilir. İyi haber şu ki, kolayca tedavi edilebilen kanser çeşitleri arasında yer almasıdır. Tiroid bezi kanserlerinin çoğu iyi huyludur. Rutin bir incelemede veya testler tiroidin kendisinden farklı bir nedenle yapıldığında alınabilirler. Genellikle, çoğu için belirli bir neden yoktur. Bununla birlikte, tiroid kanserine yatkınlık oluşturabilecek birkaç risk faktörü vardır.

TİROİD KANSERİNİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Kadın cinsiyeti önemli risk faktörlerinden biridir. Tiroid hormon dengesizlikleri kadınlarda daha fazla bulunur. Diğer risk faktörü, yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmaktır. Çeşitli diğer tedaviler için baş ve boyun bölgesine radyasyon tedavisi, tiroid bezinde kanser gelişme riskini artırabilir.

Ailede tiroid kanseri veya tiroid hastalığı öyküsü incelenmelidir. Bunların yanında bazı kalıtsal genetik sendromlar vardır. Örneğin, bazı ailelerde medüller tiroid kanseri olabilir. Guatr (genişlemiş tiroid bezi) öyküsü olabilir. Obez ve aşırı kilolu bireylerin, aşırı kilolu olmayan kişilere göre tiroid bozukluğu geliştirme riski daha yüksektir. Ayrıca, vücut kitle indeksi (BMI) arttıkça riskin arttığı görülmektedir.

EN YAYGIN TİROİD KANSERİ BELİRTİLERİ

- Tiroid bezindeki kanser büyüdükçe, boynunuzdaki deriden hissedilebilen bir yumruya (nodül) neden olabilir.

- Sesinizde bir değişiklik (artan ses kısıklığı), ihmal edilmemesi gereken bir başka semptomdur.

- Yutma güçlüğü, altta yatan bir tiroid iltihabına bağlı olabilir.

- Boynunuzdaki ve boğazınızdaki ağrı veya şişmiş lenf düğümleri, dikkat edilmesi gereken işaretlerden biridir.

- Devam eden ve soğuk algınlığından kaynaklanmayan bir öksürük, tiroid bozukluğundan kaynaklanabilir.

TİROİD BOZUKLUKLARI NASIL ÖNLENİR?

Ailesel gen mutasyonu olan kişilerde medüller tiroid kanseri riski artar. Böyle bir bireyseniz, kanseri önlemek için tiroid cerrahisini düşünebilirsiniz.

Nükleer santrallerin yakınına yerleşen insanlar için önlem almak, ilaç almak anlamına gelebilir. Radyasyonun tiroid üzerindeki etkilerini bloke eder.

Tiroid sorunları ile kilo arasında çeşitli risk faktörleri ve bağlantı vardır. Bu nedenle vücut ağırlığınızı kontrol altında tutmanız faydalı olacaktır.