Öğretmenlerin aşılama süreci belli oldu

1 Mart'ta başlayacak olan yüz yüze eğitim kapsamında aşılama uygulamasında öncelikli gruba dahil edilen öğretmenlerin, aşılama sürecinin ayrıntıları belli oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması hız kesmeden devam ediyor.

Aşı uygulamasında ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte köy okullarında görevli olanlardan başlanan aşılama çalışmaları yüz yüze eğitime geçiş sıralamasına göre devam edilecek.

Ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı. 24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs aşısının birinci dozunu yine bir köy okulunda, çalışanlarla birlikte yaptırdı.

Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin de aşılanmasına başlanacağı bildirildi.

AŞI SIRASI BELLİ OLDU

1 Mart Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek. Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan bu liselerdeki öğretmenler de aşılamada öncelikli olacak.

Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.

Öğretmenlerin aşılanması aralıksız sürdürülecek.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.