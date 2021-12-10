Öğün atlamanın vücudunuz üzerindeki bilinmeyen etkileri

Son zamanlarda öğün atlama yöntemi ile kilo verme popülerleşirken, bunun gerçekten vücudunuzda ne etkiler bıraktığını öğrenmek ister misiniz?

Kilo vermeyi düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk şey kalorilerinizi azaltmaktır. Ve her ihtimalde, öğünlerinizi atlayarak kendinizi aç bırakmaya başlarsınız. Uzmanlara göre, çoğu insan öğle yemeğini atlama eğilimindedir. Ama daha büyük soru, öğle yemeğini atlamak kilo vermenize yardımcı olabilir mi?

Her şeyden önce, obezitenin karmaşık bir durum olduğunu anlamak önemlidir. Kilo alımına yol açan tüm sebeplerden genetik faktörler değiştirilemez. Kilo alımına katkıda bulunan değiştirilebilir faktörlerden bazıları diyet, egzersiz, stres ve uykudur.

Yaygın yanılgı, obezitenin enerji alımı ve çıktısı arasındaki dengesizliğin bir sonucu olduğu ve dolayısıyla alımı azaltırsak kilo kaybına yol açacağıdır.

ÖĞÜN ATLAMANIN YOL AÇTIĞI ETKENLER

Öğün atlamak, kilo vermek için kalori tüketimini azaltma girişimidir. Ancak kendimizi mahrum bıraktığımızda vücudumuz şu şekilde tepki verir:

- Açlık artar ve yeme dürtüsü artar.

- Kişiyi daha uyuşuk ve yorgun hissettiren, fiziksel aktivite kapasitesini sınırlayan enerji harcamasında azalma yaşanır.

- Vücudumuz enerjiyi harcamaktan çok tasarruf etmeye ayarlı olduğu için metabolizmayı yavaşlatır.

- Hücrelerimiz, azalan alıma tepki olarak daha az enerji yakar.

- Beslenme eksiklikleri geliştirme şansı artar.

- Asitlik, asit reflü ve kan şekeri seviyelerinde dalgalanma gibi sağlık sorunları, özellikle diyabetli kişilerde öğün atlama nedeniyle ortaya çıkabilir.

- Kişide asabiyet, şaşkınlık ve yorgunluk hissi bırakabilecek düşük şeker atakları olabilir.

- Artan kortizol sekresyonu seviyeleri olabilir ve bu da kişinin daha aç ve stresli hissetmesine neden olabilir.

- Günlük aktivitelerde konsantrasyon ve ilgi eksikliğine yol açabilir.

- Öğün atlamak kilo kaybına neden olabilir.

ÖĞÜN ATLAMAK KALICI ÇÖZÜM DEĞİLDİR

Evet, öğle yemeğini atlamak başlangıçta biraz kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak bu negatif enerji dengesi durumu uzun vadede sürdürülemez ve kişi orijinal diyetine geri döner dönmez kilo hızla geri gelir. İnsanlar bir duvara çarptığında, bu durum motivasyon kaybına ve nihayetinde sağlıklı bir yaşam tarzını takip etme hevesinin azalmasına yol açabilir.

Kilo vermek ve kilo kaybını sürdürmek için sağlıklı bir diyet gereklidir. Bununla birlikte, diyet uzun vadede sürdürülebilir olmalıdır. Bilimsel olmayan bir şekilde uygulanan aralıklı oruç diyetleri asla kalıcı kilo kaybına yol açmaz. Aslında, bu tür aşırı denetimsiz diyetlerin ciddi yan etkileri olabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Böyle bir diyete başlamadan önce profesyonel bir kilo verme uzmanına danışılmalı ve herhangi bir kilo verme planı gözetim altında yapılmalıdır.